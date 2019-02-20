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الرئيسية | رياضة | تغييرات جذرية تقترب من "كأس السوبر" الإسبانية

تغييرات جذرية تقترب من "كأس السوبر" الإسبانية

تغييرات جذرية تقترب من "كأس السوبر" الإسبانية
هسبريس - رويترز
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 02:38

قال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن كأس السوبر المحلية ستخضع لتغييرات جذرية؛ حيث سيتم توسيع المنافسة لتشمل أربعة فرق وسيقام الدور قبل النهائي والنهائي خارج إسبانيا.

وقال روبياليس، في مؤتمر صحفي دون الكشف عن تفاصيل أو مكان إقامة المباريات، "ستقام كأس السوبر المقبلة خارج إسبانيا، وستنافس على لقبها أربعة فرق".

وخرج روبياليس، الذي تم انتخابه رئيسا للاتحاد الإسباني في ماي 2018، عن التقاليد الكروية في إسبانيا العام الماضي بعدما جعل كأس السوبر، التي كانت تدشن انطلاق الموسم الجديد في إسبانيا وكانت تقام بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس ملك اسبانيا، مواجهة من مباراة واحدة بدلا من اثنتين، وأقيمت في المغرب بمدينة طنجة.

جدير بالذكر أن روبياليس من أشد المعارضين لخطط إقامة مباريات من دوري الأضواء الاسباني خارج البلاد، وعرقل اتحاده مقترحا لإقامة مباراة بين جيرونا وبرشلونة، الشهر الماضي، في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

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