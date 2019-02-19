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الرئيسية | رياضة | برمجة جميع مباريات القسم الثاني في أيام السبت

برمجة جميع مباريات القسم الثاني في أيام السبت

برمجة جميع مباريات القسم الثاني في أيام السبت
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 15:38

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية برمجة جميع مباريات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني في نفس اليوم، وذلك اعتبارا من الدورة الـ21.

وذكر بلاغ للعصبة أن هذا القرار جاء اعتبارا للرهانات التي أصبحت تعرفها منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني من حيث النتائج والترتيب، وحرصا منها على ضمان مصداقية وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الأندية.

وأضاف المصدر ذاته أنه نظرا لكون جل الملاعب تحتضن كذلك مباريات الفئات الصغرى فإن بطولة القسم الثاني لفئة الكبار ستبرمج أيام السبت، على أن تخصص أيام الأحد لإجراء مباريات الفئات الأخرى، تفاديا للغيابات المدرسية لهذه الفئات العمرية.

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