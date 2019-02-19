24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/02/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- أقوى من السرطان
- مشتريات "بوجو ستروين" تحقق رقما قياسيا بالمغرب
- إشارة مرور تنقذ طالبا من موت محقق في تايوان
- سمك البالون السام طعام الأثرياء الجديد بالصين
- كاهنة: سأصلي بالمسلمين في باريس .. ومسجد الرسول ﷺ مُختلط
الصندوق الكويتي للتنمية يكمل 57 سنة في دعم الدول النامية (5.00)
- كاهنة: سأصلي بالمسلمين في باريس .. ومسجد الرسول ﷺ مُختلط - (177)
- سفير فنزويلا بالجزائر يرفض حق المغرب في الحديث عن الديمقراطية - (101)
- هل يرفع المغاربة شعار "الشعب يريد إصلاح الشعب" في 20 فبراير؟ - (83)
- حُكم قضائي مغربي: توزيع "كتب الإنجيل" لا يزعزع عقيدة المسلمين - (82)
- تقديرات "الذهب الأسود" في المغرب ترتفع إلى 15 مليون متر مكعب - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
برمجة جميع مباريات القسم الثاني في أيام السبت
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 15:38
قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية برمجة جميع مباريات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني في نفس اليوم، وذلك اعتبارا من الدورة الـ21.
وذكر بلاغ للعصبة أن هذا القرار جاء اعتبارا للرهانات التي أصبحت تعرفها منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني من حيث النتائج والترتيب، وحرصا منها على ضمان مصداقية وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الأندية.
وأضاف المصدر ذاته أنه نظرا لكون جل الملاعب تحتضن كذلك مباريات الفئات الصغرى فإن بطولة القسم الثاني لفئة الكبار ستبرمج أيام السبت، على أن تخصص أيام الأحد لإجراء مباريات الفئات الأخرى، تفاديا للغيابات المدرسية لهذه الفئات العمرية.