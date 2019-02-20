إسرائيل تهدد بإبعاد سيدات إيران عن "الأولمبياد"

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الثلاثاء أن المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات ربما يفقد الأمل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 لأسباب سياسية.

وتقام منافسات دور المجموعات المؤهلة لأولمبياد طوكيو في قرية الرام الفلسطينية في الضفة الغربية شمال شرق القدس المحتلة.

وفي سبيل المشاركة في التصفيات يتحتم على الفريق الإيراني السفر عبر الحدود التي تسيطر عليها اسرائيل، وهو أمر مرفوض بحكم القانون الإيراني، كما سيضطر الفريق للحصول على تأشيرة دخول البلاد من اسرائيل.

وابدت وكالة أنباء "إسنا" تخوفها من إمكانية اضطرار الفريق للانسحاب من التصفيات.