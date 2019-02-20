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كُتّاب وآراء
اللاعب الودادي السابق الرتباوي في ذمة الله
توفي مصطفى الرتباوي، لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم سابقا، الثلاثاء، إثر سكتة قلبية مفاجئة، باغتته بملعب CAF قبل إجراء مقابلة ودية.
ومباشرة بعد علمه بالخبر، أصدر المكتب المسير لفريق الوداد بلاغا عزى من خلاله عائلة الفقيد.
وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن إدارة الوداد:
"بلغ إلى علمنا الآن نبأ وفاة اللاعب السابق للوداد الرياضي المرحوم مصطفى الرتباوي، إثر سكتة قلبية مفاجئة.
وبهذا المصاب الجلل، يتقدم المكتب المسير للوداد، أصالة عن نفسه، ونيابة عن كل فعاليات الفريق، بالتعازي الحارة لعائلة المرحوم الذي يشهد له بأخلاقه العالية..لأهله وذويه الصبر والسلوان .
رحم الله الرتباوي وإِنَّا لِلهِّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".