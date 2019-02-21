اتحاد "كونكاكاف" يرفض إلغاء بطولة الكأس الذهبية

هسبريس - إفي

أعلن اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي (كونكاكاف) أن بطولة الكأس الذهبية التي تنظمها هذه المؤسسة، إقامتها مضمونة حتى عام 2023، نافيا بذلك ما قيل بشأن إمكانية اختفائها عقب نسخة 2021.

ويأتي إعلان "كونكاكاف" عقب الكشف عن تصريحات رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كارلوس كورديرو، الذي أكد أن بطولة الكأس الذهبية مهددة بالاختفاء عقب نسخة 2021 بسبب تأسيس بطولة جديدة ستندمج مع بطولة "كوبا أمريكا" التي ينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

وأوضح بيان لاتحاد شمال ووسط أمريكا أنه "عقب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام مؤخرا، يود كونكاكاف أن يؤكد التزامه التام بإقامة بطولة الكأس الذهبية، ويؤكد أن نسخ 2019 و2021 و2023، تعد جزءا من أجندة الفيفا".

وحذر البيان من أنه بمجرد صدور الجدول الجديد للفيفا عقب 2023، "ستواصل كونكاكاف تنظيم البطولة الرئيسية للاتحاد الكروي".

وبدأ الجدل بسبب تصريحات لكورديرو قال فيها إن البطولة، التي تقام منذ 1991، قد لا تستمر مع وجود خطط بين كونكاكاف وكونميبول لتنظيم مسابقة مشتركة، لكنه أقر بأنه لم يتم التوصل لاتفاق في هذا الصدد.

وستنطلق كأس الكونكاكاف الذهبية 2019 في 15 يونيو القادم في الولايات المتحدة، بمشاركة 16 منتخب للمرة الأولى، وستستمر حتى السابع من يوليوز اللاحق.