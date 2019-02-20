تكريم "أسطورة كرة القدم المغربية" بعاصمة فرنسا

أمينة بلحسن*

أعلن رئيس معهد العالم العربي بباريس، جاك لانغ، انه سيتم تكريم أسطورة كرة القدم المغربية ، الحاج العربي بنمبارك، وذلك بمناسبة معرض يقام بالمعهد من 10 الى 21 يوليوز المقبل حول كرة القدم بالعالم العربي.

وقال جاك لانغ في تصريح صحافي انه سيتم خلال المعرض، الذي يقام تحت شعار "كرة القدم والعالم العربي، ثورة المستديرة"، تكريم من كان يلقب بـ"الجوهرة السوداء" والذي كان عنوانا للعب الانيق والتقنيات العالية في ميدان كرة القدم.

وزاد رئيس معهد العالم العربي بباريس: "قررنا في الوقت الذي كنا نعد فيه الملصق الذي سيتم نشره في كل انحاء باريس، تخصيصه للاسطورة وايقونة كرة القدم المغربية، الذي لطالما اعتبره لاعب كرة القدم البرازيلي بيلي بمثابة ملك كرة القدم".

وأضاف جاك لانغ" "تشكل هذه المناسبة فرصة للتأكيد على انه ضمن هذا التاريخ المتميز لكرة القدم بالعالم العربي يحتل المغرب مكانة متفردة، سواء من خلال لاعبين كبار ومنهم الجهورة السوداء الذي ظل اسمه محفورا في الذاكرة الجماعية، او عبر انديته والالتزامات التي يتخذها اليوم ايضا لفائدة هذا النوع الرياضي".

وقال" "لا يمكننا بالتالي سوى ان نضع المغرب عنوانا لهذه التظاهرة". وبخصوص المعرض اختار معهد العالم العربي بباريس معالجة الموضوع في شموليته من خلال ندوات حول الرياضة، واشرطة وثائقية، واستجوابات، وافلام، وفيديوهات، وتجارب تفاعلية، وذلك بهدف بسط تاريخ كرة القدم بالعالم العربي.

وستتاح لزوار المعرض اكتشاف اشياء مميزة ضمنها اقمصة وكرات ،وجوائز عالمية ، وصور ، ومقتطفات من الارشيف ، تعود بذاكرتهم الى لحظات تاريخية في مجال كرة القدم. واوضح جاك لانغ ان معهد العالم العربي بباريس قرر، ايضا، تسليط الاضواء على احد عشر ملحمة انسانية وتاريخية بارزة من اجل فهم علاقة العالم العربي بكرة القدم.