الوداد الرياضي يواصل عروضه القوية في البطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

وَاصل فريق الوداد الرياضي البيضاوي، سلسلة نتائجه الإيجابية في مسار البطولة، بعد تحقيقه، اليوم الأربعاء، فوزا جديدا بهدفين لواحد، على حساب مضيفه يوسفية برشيد، برسم النزال المؤجل عن الجولة 17 من منافسات الدوري الاحترافي.

وحاول لاعبو فريق الوداد الرياضي، الضغط مبكرا على مرمى يوسفية برشيد، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية والبحث عن إحراز هدف السبق من كرات ثابتة، في الوقت الذي رد عليها أصحاب الأرض، بهجمات مرتدة سريعة، شكل بعضها الخطورة على مرمى الحارس "الودادي" رضى التكناوتي.

وتَميَّزت دقائق الثلث الثاني من الجولة الأولى، بصراع تكتيكي بين مدربي الفريقين، بقيت في ظله الكرة منحصرة بشكل كبير في وسط الميدان، مع تسجيل بعض التحركات الهجومية من حين لآخر، من عناصر الفريقين، غير أنها بقيت محتشمة دون خطورة على شباك كل طرف.

وتواصلت باقي دقائق الشوط الأول بنفس النسق، دون أن تعرف أي جديد على مستوى النتيجة، قبل أن تنهي صافرة الحكم الدولي عادل زوراق، تفاصيل النصف الأول للمواجهة بالتعادل السلبي.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، كان لاعبو يوسفية برشيد، الأكثر خطورة على مرمى التكناوتي، إذ أتيحت لهم بعض فرص التهديف، كانت الأبرز منها من ركنية في حدود الدقيقة 51، رد عليها الفريق البيضاوي بالمثل، عن طريق المدافع كومارا، بعد دقيقتين من ذلك.

وتمكَّن الفريق البيضاوي، من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 58، عن طريق رأسية مركزة من ركنية للمدافع كومارا، حاول بعده أبناء المدرب الصديقي، الرد بتحركات هجومية مسترسلة، تعامل معها رفاق العميد إبراهيم النقاش، بقتالية دفاعية كبيرة، مكنتهم من إبعاد الخطورة عن شباك التكناوتي.

في حدود الدقيقة 78، تمكن اللاعب محمد أمين سديل، من هزِّ شباك الوداد بطريقة رائعة من كرة ثابتة، محرزا بذلك هدف التعادل لأصحاب الأرض، غير أن الفريق البيضاوي، لم يحتج إلا لدقيقة واحدة، قبل الرد على ذلك بهدف ثان، سجله محمد الناهيري، ليقود بذلك رفاقه إلى حسم النقاط الكاملة للمباراة.

ورفع الوداد الرياضي، رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 39 في صدارة ترتيب البطولة، فيما جمَّدت الهزيمة رصيد يوسفية برشيد في 25 نقطة، بالمركز الخامس.

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