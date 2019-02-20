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الرئيسية | رياضة | مولودية وجدة تهزم بركان في "كلاسيكو الشرق"

مولودية وجدة تهزم بركان في "كلاسيكو الشرق"

مولودية وجدة تهزم بركان في "كلاسيكو الشرق"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:00

تَغلَّب فريق مولودية وجدة لكرة القدم على ضيفه النهضة الرياضية البركانية، بهدف نظيف في مباراة "كلاسيكو الشرق" الذي جمع بينهما، اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب الشرفي لوجدة، برسم مؤجل الجولة 16 من منافسات الدوري الاحترافي.

وسجّل اللاعب عبد الله خفيفي الهدف الوحيد للفريق الوجدي، في حدود الدقيقة 54، ليحافظ عليه إلى غاية إطلاق الحكم السنغالي ماكيت ندياي، صافرته النهائية.

ورَفَع مولودية وجدة رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 24، ليتساوى مع نظيره نهضة بركان، في الصف السابع.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - وجدة المغرب الشرقي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:17
تحية للجماهير الوجدية و مبروك الفوز... أتمنى من بعض الصفحات على الفيسبوك تجنب الفتن... وزيد على دلك بعد اللافتات المرفوعة من طرف الجماهير البركانية لا تمت للرياضة بشيء ماسف الصراحة
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8
2 - تايكة غرماد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:21
بعد المقابلة وقعت احداث لا رياضية بين الجماهير والخطير هو تصريح اللعب في ملعب لازال في طور الإنجاز وهناك حجارة وحديد !!
من سمح بإجراء المقابلة في هذا الملعب يجب ان يحاسب ويعاقب عقوبة رادعة بمن فيهم الجامعة !!
باركة من الاستهتار والاستخفاف بارواح المواطنين والزواق والكذب الى متى والى اين هذه المهزلة ؟؟
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6
3 - بركاني من الصحراء الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:26
حان الوقت ليرحل المدرب الجعواني، أصبح لا يقدم شيئا لفريق النهضة البركانية،
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-6
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