مولودية وجدة تهزم بركان في "كلاسيكو الشرق"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تَغلَّب فريق مولودية وجدة لكرة القدم على ضيفه النهضة الرياضية البركانية، بهدف نظيف في مباراة "كلاسيكو الشرق" الذي جمع بينهما، اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب الشرفي لوجدة، برسم مؤجل الجولة 16 من منافسات الدوري الاحترافي.

وسجّل اللاعب عبد الله خفيفي الهدف الوحيد للفريق الوجدي، في حدود الدقيقة 54، ليحافظ عليه إلى غاية إطلاق الحكم السنغالي ماكيت ندياي، صافرته النهائية.

ورَفَع مولودية وجدة رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 24، ليتساوى مع نظيره نهضة بركان، في الصف السابع.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com