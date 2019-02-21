الكعبي يُحضّر في الإمارات للمَوسم الجديد بالصين

هسبورت *

يُواصل اللاعب الدولي المغربي أيوب الكعبي، استعداداته، رفقة فريقه "هيبي فورتونا" الصيني، خلال المعسكر الإعدادي الأخير، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد من الدوري المحلي، الذي ينطلق مطلع مارس المقبل.

المعسكر الإعدادي الذي سيستمر لفترة أسبوعين، وهو الثاني بعد ذلك الذي خاضه فريق "هيبي" في البرتغال، خلال مطلع السنة الجارية، يعد فرصة للمهاجم أيوب الكعبي، من أجل الحفاظ على طراوته البدنية وجاهزيته، بعد نهاية الدوري المحلي، في نونبر الماضي، في أفق خوض الاستحقاقات المقبلة، وأهمها مباراتا المنتخب الوطني المغربي المقبلتان، خلال مرحلة التوقف الدولية التي تتزامن مع تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويَحظى الكعبي بتتبُّع الأعين التقنية لطاقم المنتخب الوطني المغربي، رغم غيابه عن الميادين، بسبب توقف الدوري الصيني، حيث لقي اللاعب تشجيعا من لدن بعض أعضاء الجهاز الفني لـ"الأسود"، في مقدمتهم، الفرنسي باتريس بوميل، مساعد الناخب الوطني هيرفي رونار، الذي علق على صورة المهاجم المغربي، في "أنستغرام"، بالقول "اعمل جيدا"، الرسالة الأخيرة التي تفاعل معها مهاجم "هيبي فورتونا" بشكل إيجابي.

جدير بالذكر أن الكعبي، يعد من الأسماء المعوَّل عليها، لتعزيز تركيبة "الأسود"، خلال المعسكر المقبل، الذي ستتخلله مباراتان أمام مالاوي، الأولى لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا في 23 مارس المقبل، والمباراة الإعدادية أمام منتخب الأرجنتين، المرتقبة في 26 من الشهر ذاته، في الملعب الكبير لمدينة طنجة.

معلومٌ أن المهاجم الدولي المغربي، ومنذ انتقاله إلى فريقه الصيني، في الصيف الماضي، شارك في 15 مباراة في الدوري الصيني الممتاز، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة، فيما أنهى فريقه الموسم، في المركز السادس

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