الجيش الملكي يكافئ لاعبيه براحة قبل لقاء الرجاء

أوعنا بلعيد

يستأنف لاعبو فريق الجيش الملكي لكرة القدم تداريبهم الجماعية، تأهبا لمباراة الكلاسيكو التي ستجمعهم بفريق الرجاء الرياضي يوم الأربعاء المقبل، برسم مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

وكان الإسباني كارلوس ألوس، مدرب الفريق، قد متّع لاعبيه بيومي راحة بعد وصولهم إلى المركز الرياضي بالمعمورة، مكافأة لهم بعد المباراة التي حققوا فيها الفوز أمام مضيفهم حسنية أكدير، والتي انتهت لصالح العساكر بهدفين مقابل واحد، برسم مباريات الجولة الـ18 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وردا على الطلب الذي تقدمت به إدارة الفريق العسكري، قررت لجنة البرمجة تغيير توقيت مباراة الكلاسيكو أمام الرجاء الرياضي، من الساعة الثالثة زوالا إلى الساعة السادسة مساء؛ يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري.

وتقدم الفريق العسكري بطلب تغيير توقيت مباراته أمام الرجاء سعيا منه إلى توفير الظروف الملائمة لجماهيره العريضة، لتتقاطر على مدرجات الملعب المحتضن للقاء من أجل تشجيع الفريق أمام النسور الخضر في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.