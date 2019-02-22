مدرب الوداد يسامح الأصباحي ويقسو على أعراب

أوعنا بلعيد

عاد أنس الأصباحي، لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم، لإجراء تداريبه رفقة الفريق الأول تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة، بعدما حصل على ترخيص التونسي فوزي البنزرتي، مدرب "الحمر".

ورخص البنزرتي للاعب الأصباحي باستئناف تداربيه الجماعية رفقة الأول بعدما قدم اعتذاره عن تصرفاته السابقة، والتي جعلت المدرب التونسي يعاقبه بإنزاله إلى الفريق الرديف حتى يتفادى تكرار ما بدر منه في وقت سابق.

ويخوض الأصباحي تداريبه رفقة الفريق الأول في وقت لا يزال فيه نعيم أعراب، مدافع الواك، يخوض تداريبه مع فريق الرديف، بعدما رفض المدرب التونسي العفو عنه بعد التصرف الذي بدر منه أثناء خوض ناديه لمباراته القارية بدوري الأبطال.

ولم يتقبل نعيم أعراب تبديله أمام فريق صانداونز الجنوب إفريقي، برسم الجولة الثانية عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؛ وهو ما دفع مدربه إلى معاقبته، على غرار ما حصل في وقت سابق للحارس ياسين الخروبي، في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال؛ وهو ما دفعه إلى طلب الخروج من ناديه.

وقرّر المكتب المسير للوداد، وبطلب من المدرب التونسي فوزي البنزرتي، عدم التخلي عن خدمات الخروبي بالانتقالات الشتوية؛ بعدما أبدى رغبته في الاستفادة من خبرته وقيمته للمجموعة والإضافة التي يقدمها كلما دافع عن شباكه، لا سيما أن الفريق الأحمر سيخوض عدة مواجهات ويحتاج إلى أسماء جاهزة وخبيرة.

وفقد الحارس ياسين الخروبي مركزه الأساسي لصالح أحمد رضى التكناوتي، حارس الأسود؛ وهو ما دفعه إلى إبداء رغبته في الخروج، من أجل الظفر بدقائق لعب أكثر. وكان الخروبي من بين أبرز الأسماء المرشحة للخروج بالمركاتو الماضي، قبل أن يتم الحسم في أمر بقائه واستمراره إلى نهاية الموسم.