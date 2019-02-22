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الرئيسية | رياضة | "ولفرهامبتون" الإنجليزي يتشبث بالمغربي سايس

"ولفرهامبتون" الإنجليزي يتشبث بالمغربي سايس

"ولفرهامبتون" الإنجليزي يتشبث بالمغربي سايس
أوعنا بلعيد
الجمعة 22 فبراير 2019 - 05:12

اقترب مسؤولو ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي لكرة القدم من الاتفاق مع الدولي المغربي رومان سايس، مدافع ومتوسط ميدان الفريق، من أجل تجديد عقده والاستمرار لمواسم أخرى؛ بعدما أبدى المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو تشبثه بخدماته.

ولعب المدافع المغربي سايس دورًا رئيسيًا في فوز فريقه في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب بريستول سيتي، نهاية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يوقع عقده رسميا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد أبدى المدرب البرتغالي تشبثه بخدمات لاعبه المغربي بعد المستوى الكبير الذي أبان عنه خلال المباريات التي خاضها رفقة الثعالب منذ بداية الموسم الحالي، حيث يعدّ النجم المغربي من بين الأوراق التكتيكية المهمة في خطط مدربه بعد شغله لمركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط الدفاعي، كما أشركه في لقاء الكأس الأخير كصانع ألعاب.

وأضاف المصدر ذاته أن مدافع الأسود كان من بين أهم اللاعبين في ولفرهامبتون الموسم المنصرم؛ فقد أسهم في صعود النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما شارك في 42 مباراة، وكان أداؤه متميزا بعدما حصل على مركزه الرسمي، وكان من بين نجوم الفريق الموسم المنصرم.

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