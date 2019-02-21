رونار يقترِح معسكرا إعداديا لـ"الأسود" في السنغال

هسبورت - محمد فنكار*

اقْترح الناخب الوطني هيرفي رونار على الجامعة الملكية لكرة القدم تنظيم معسكر تدريبي مغلق بالسنيغال، استعدادا لإجراء مباراتي مالاوي، ضمن تصفيات كأس إفريقيا، ومباراة المنتخب الأرجنتيني المقررتين شهر مارس المقبل.

وعَلمت "هسبورت"، من مصدر مطلع، أن رونار اقترح على جامعة الكرة والإدارة التقنية إقامة معسكر تدريبي في السنغال قبل السفر إلى العاصمة المالاوية "ليلونغوي"؛ لكن الجامعة مترددة بهذا الشأن، وتتريث قبل إعطاء الموافقة.

وحَسب مصدر الجريدة، فالجامعة تتجه إلى رفض هذا الطلب لأسباب متفاوتة، وتتطلع إلى الاستقرار على خيار خوض معسكر داخلي في مدينة بوزنيقة، قبل السفر إلى مالاوي قبل يومين من المباراة، ثم العودة إلى مدينة طنجة مباشرة بعد المباراة المقررة يوم 23 مارس المقبل.

وتَشد بعثة المنتخب الوطني الرحال إلى مالاوي يوم 21 مارس المقبل، من أجل مواجهة منتخبها المحلي، ضمن مجريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تستضيفها مصر في يونيو ويوليوز المقبلين.

وحَدَّدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التاريخ المذكور موعدا للسفر إلى مالاوي، حيث ستسافر بعثة "الأسود" عبر طائرة خاصة تفاديا لأي إرهاق قد يحل باللاعبين، لا سيما أنه تنتظرهم مواجهة ودية قوية أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 26 مارس المقبل، ستجرى بالمركب الرياضي في مدينة طنجة.

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