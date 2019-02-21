"الجامعة" تقرر عقوبات ثقيلة ضد فريقي وجدة وبركان

هسبورت - يوسف فاطن*

على إثر الأحداث المؤسفة التي عرفها المركب الشرفي بمدينة وجدة، بعد نهاية المباراة التي جمعت أمس الأربعاء بين فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان، لحساب مؤجل الدورة الـ 16 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، صباح الخميس، وأصدرت مجموعة من القرارات الصارمة في حق الفريقين.

وقررت اللجنة معاقبة نادي مولودية وجدة بإجرائه 5 مباريات نافذة بدون جمهور، مع تغريمه مبلغ 85 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مادي بشكل مستعجل عن كل الخسائر التي لحقت بالمركب الشرفي بعد تقييمها وتحديدها من طرف إدارة الملعب.

كما قررت اللجنة معاقبة فريق نهضة بركان بإجرائه مباراتين نافذتين بدون جمهور، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

واستنكرت الجامعة الملكية لكرة القدم هذه التصرفات غير المسؤولية، وأكدت أنها لن تتوان في زجر كل الأفعال التي من شأنها أن تخدش وتسيء إلى سمعة كرة القدم الوطنية، وأهابت بالجميع التعبئة الشاملة للتصدي لظاهرة الشغب ومحاربة التجاوزات بكل أشكالها.

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