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الرئيسية | رياضة | "الجامعة" تقرر عقوبات ثقيلة ضد فريقي وجدة وبركان

"الجامعة" تقرر عقوبات ثقيلة ضد فريقي وجدة وبركان

"الجامعة" تقرر عقوبات ثقيلة ضد فريقي وجدة وبركان
هسبورت - يوسف فاطن*
الخميس 21 فبراير 2019 - 16:12

على إثر الأحداث المؤسفة التي عرفها المركب الشرفي بمدينة وجدة، بعد نهاية المباراة التي جمعت أمس الأربعاء بين فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان، لحساب مؤجل الدورة الـ 16 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، صباح الخميس، وأصدرت مجموعة من القرارات الصارمة في حق الفريقين.

وقررت اللجنة معاقبة نادي مولودية وجدة بإجرائه 5 مباريات نافذة بدون جمهور، مع تغريمه مبلغ 85 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مادي بشكل مستعجل عن كل الخسائر التي لحقت بالمركب الشرفي بعد تقييمها وتحديدها من طرف إدارة الملعب.

كما قررت اللجنة معاقبة فريق نهضة بركان بإجرائه مباراتين نافذتين بدون جمهور، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

واستنكرت الجامعة الملكية لكرة القدم هذه التصرفات غير المسؤولية، وأكدت أنها لن تتوان في زجر كل الأفعال التي من شأنها أن تخدش وتسيء إلى سمعة كرة القدم الوطنية، وأهابت بالجميع التعبئة الشاملة للتصدي لظاهرة الشغب ومحاربة التجاوزات بكل أشكالها.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - وجدة المغرب الشرقي الخميس 21 فبراير 2019 - 16:29
فريق دمر الملعب و المرافق و أشعل النار في الكراسي ورفع لافتات مسيئة... العقوبة 2 مباريات بدون جمهور و مليون... المولودية 5 مباريات و زبالة فلوس... كرهتونا فكورة... جامعة بركان ماشي الوطنية
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2 - مع الأسف الخميس 21 فبراير 2019 - 16:30
كان خاص جميع المباريات بدون جمهور واش هده هي الكرة لوكان غير ديك لفلوس ديال الكرة يديرو بها شي مصانع يخدموا فيها الشباب
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3 - med kech الخميس 21 فبراير 2019 - 16:32
لماذا يتم تغريم و معاقبة الغريق مع العلم انه لا دخل له فيما يقع من طرف الجمهور...هل الفريق مسؤول عن تصرفات طيش الجماهير؟ يجب تغريم اباء و المدارس التي لم تستطه زرع قيم الاخلاق و النبل في نفوس هؤلاء الشباب...كما ان جمهور الفريقين كانوا السبب في الشغب، لماذا اذن تم تغريم احد الفريقين ب 86 م و البركاني ب 10 م.؟ هل لان البركاني يحضى بحماية مسنورة من طرف مسؤولي بركان الذين نعرفهم جيدا؟!! لو كان القرار بيدي لالغيت البطولة الوطنية و عوضتها ببناء مدارس و تكوين معلمين و اساتذة في المستوى بعيدا عن اللغو و القيل و القالةفيما لا يفيد...كان الله لك يا وطن يا عزيز يا غالي
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4 - amouddou الخميس 21 فبراير 2019 - 16:34
لست لا وجديا و لا بركانيا
بدون أدنى شك جمهور بركان هو من الحق الضرر بالملعب ولو عكست العقوبات ستكون منصفة او على اقل تقدير ان تكون عقوبة وجدة مماتلة لعقوبة بركان
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5 - مصطفى الخميس 21 فبراير 2019 - 16:34
ما ذنب الاندية من شغب الجمهور شعب متخلف ماواعيش
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6 - أكاديري الخميس 21 فبراير 2019 - 16:35
وماذا عن جمهور الجيش الملكي. ...الذي اقتحم ملعب أدرار بعد المباراة التي جمعت بينه وبين فريق الحسنية. ...ولا جداهم كاينة في المعروف. ...
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