وَفد أرجنتيني يتفقَّد طنجة وفُندق إقامة رفاق ميسي

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كُتّاب وآراء
وَفد أرجنتيني يتفقَّد طنجة وفُندق إقامة رفاق ميسي
يُنتظر أن يقوم وفد عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بزيارة إلى المغرب، الأسبوع المقبل من أجل تفقد المركب الرياضي في مدينة طنجة، والذي سيكون مسرحا لمباراة القمة الودية، التي ستجمع بين المنتخب المغربي وضيفه "التانغو"، يوم السادس والعشرين من شهر مارس المقبل.
وحسب مصادر "هسبريس"، فإن الوفد الأرجنتيني سيتفقد مدى جودة عشب المركب لتفادي إصابة اللاعبين، وهو ما يسري على مستودعات الملابس والمنصة الرسمية، وكذلك المدرجات المخصصة للجماهير الأرجنتينية التي ستتقاطر على الملعب المذكور من أجل متابعة المواجهة الودية.
ووِفق المصادر نفسها، سيقوم الوفد الأرجنتيني بزيارة الفندق الذي وضعته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رهن إشارة بعثة المنتخب الأرجنتيني والتي ستعرف حضور كل من الأسطورة ليونيل ميسي، قائد ومهاجم برشلونة، والنجم أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبقية نجوم "التانغو".
يشار إلى أن المباراة كان مقررا لها أن تجرى فوق أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، قبل أن تقرر الجامعة، تغيير مكانها إلى المركب الرياضي بطنجة، لأسباب لوجيستيكية.