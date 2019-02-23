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الرئيسية | رياضة | الكوكب يشترط 600 مليون للتخلي عن "ساماكي"

الكوكب يشترط 600 مليون للتخلي عن "ساماكي"

الكوكب يشترط 600 مليون للتخلي عن "ساماكي"
أوعنا بلعيد
السبت 23 فبراير 2019 - 04:10

يَتحتَّم على الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات المالي أمادو ساماكي، مهاجم فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، دفع مبلغ كبير مقابل الحصول على موافقة إدارة "فارس النخيل".

وعَلمت "هسبريس"، من مصادر مراكشية، أن إدارة الكوكب المراكشي، حدَّدت سعر اللاعب ساماكي، في مبلغ 600 مليون سنتيم، من أجل التنازل عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما في ظل رغبة العديد من الأندية التعاقد معه.

ويعد التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، من بين المدربين المهتمين بخدمات هداف "فارس النخيل"، حيث أجرى اتصالا هاتفيا معه بهذا الخصوص.

ويريد البنزرتي، تعزيز الخط الأمامي لفريقه لاسيما في ظل عدم اقتناعه بمستوى بعض اللاعبين، بينما حصل المهاجم المالي ساماكي، على إعجاب المدرب سالف الذكر بعد ظهوره بمستوى متميز خلال المباراة التي جمعت بين الوداد والكوكب.

ويرغب مسؤولو فريق نجم الساحل التونسي بدورهم في ضم اللاعب والتعاقد معه في الانتقالات المقبلة، ومنافسة الوداد وباقي الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

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