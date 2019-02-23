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الرئيسية | رياضة | النصر السعودي يَستعيد حمد الله ويفقِد أمرابط

النصر السعودي يَستعيد حمد الله ويفقِد أمرابط

النصر السعودي يَستعيد حمد الله ويفقِد أمرابط
أوعنا بلعيد
السبت 23 فبراير 2019 - 01:56

اسْتعاد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي لكرة القدم، خدمات مهاجميه المغربي عبد الرزاق حمد الله، والنيجيري أحمد موسى، بعد تعافيهما من الإصابة التي ألمت بهما في وقت سابق.

وانضم المهاجمان إلى مران ناديهما استعدادا لمباراة الفيحاء، برسم الجولة الواحدة والعشرين، من مسابقة الدوري السعودي الممتاز، اليوم السبت، والتي سيحتضنها استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ورفض البرتغالي روي فيتوريا، تمتيع لاعبيه بالراحة عقب فوزهم الأخير، على أجمك الأوزبكي، في ملحق دوري أبطال آسيا، حيث فرض على المجموعة خوض حصصهم التدريبية والتي عرفت مشاركة أحمد موسى والمغربي عبد الرزاق حمد الله بعد تعافيهما من الإصابة.

ويُنتظر أن يشرك المدرب سالف الذكر كلا من حمد الله وأحمد موسى، بشكل أساسي أمام الفيحاء، بينما سيفقد خدمات نور الدين أمرابط وسلطان الغنام بسبب الإيقاف.

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