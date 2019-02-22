24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان (5.00)

  2. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  3. إصلاح منظومة التعليم (5.00)

  4. "الضمان المركزي" يُطلق منتجات للمقاولات الصغيرة (5.00)

  5. جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عقوبات "فيفا" ضد تشيلسي تجهض أحلام الريال

عقوبات "فيفا" ضد تشيلسي تجهض أحلام الريال

عقوبات "فيفا" ضد تشيلسي تجهض أحلام الريال
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:48

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان تشيلسي الإنجليزي من إبرام صفقات شراء لاعبين جدد خلال فترتي انتقال ستؤثر بشكل شلبي ومباشر على نادي ريال مدريد الإسباني الذي كان يتطلع لضم اللاعب البلجيكي ايدن هازارد، نجم النادي اللندني.

وكان الفيفا قد أصدر عقوبة بحق تشيلسي بحرمانه من شراء لاعبين جدد حتى صيف عام 2020، على خلفية خرقه للوائح الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الشبان.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن عقوبة الفيفا ستؤثر بشكل مباشر على قرار تشيلسي ببيع هازارد، رغم أن قرار العقوبة لا يحرمه من بيع اللاعبين ولكنه سيكون في حاجة ملحة للاحتفاظ بكل نجومه في ظل عدم قدرته على التعاقد مع لاعبين آخرين.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الفيفا سيدفع تشيلسي إلى إعادة التفكير في موضوع الاستغناء عن هازارد، كما قد يجعله يصر على بقاء اللاعب حتى انتهاء تعاقده، على أقل تقدير، في يونيو 2020.

وأكدت "أ س" أن عقوبة الفيفا كانت بمثابة ضربة موجعة لريال مدريد الذي كان يسعى منذ الصيف الماضي للتعاقد مع اللاعب البلجيكي وكان يمني نفسه بالنجاح في إبرام هذه الصفقة كما سبق وأن فعل في صفقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وذكر المصدر ذاته أن هذه العقوبة أيضا ستقضي تماما على أحلام ريال مدريد ببيع اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لتشيلسي، بعد أن انتقل إليه معارا، مما يؤثر على تطلعات النادي الإسباني في ضم هازارد في المقابل.

وعلى ضوء هذا، سيعود كوفاسيتش إلى ريال مدريد مرة أخرى، حيث أن تشيلسي لا يستطيع قيد اللاعبين المعارين طبقا للعقوبة، وهو ما سيدفع النادي الإسباني للبحث عن وجهة أخرى لبيع لاعبه الكرواتي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - sacha الجمعة 22 فبراير 2019 - 19:02
هاذه ليست سوى دعوتي لأني سبقت الريال وطلبت من هازارد أن يأتي ليلعب في إتحاد زمور خميسات لاكن رفض شكرا الفيفا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ستيتو حمو الجمعة 22 فبراير 2019 - 19:04
الفرق القرية لا تعاقب رغم مختلف التجاوزات المعرفة الجميع ومنها باريس سان جيرمان على الخصوص والريال والبارسا ومانشيستر سيتي واليوفي والبايرن فهذه الفرق لها قوة تخاف منها اليوفا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - belami2002 الجمعة 22 فبراير 2019 - 19:19
اكبر مستفيد من هذه الوضعية هو مدربهم ماوريسيو ساري الذي كان مهددا بالإقالة في هذا الأسبوع , الآن من الصعب اقناع مدرب آخر بالقدوم بدون تعاقدات خاصة ان لاعبي تشيلسي معروف عنهم تكوين نقابات وتحالفات ضد اي مدرب صارم نظرا لغرورهم وتكاسلهم خصوصا دافيد لويز و هازارد و ازبلكويتا و غيرهم.
ساري خاصو يرجع لخطة 3-5-2 و يطلع الونسو ظهير هجومي كما عهدناه باش يجيبلنا نقاط فالفانتسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.