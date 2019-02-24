بركان يستعيد قوته الضاربة أمام الرجاء بـ"الكاف"

أوعنا بلعيد

سيستعيد نهضة بركان لكرة القدم خدمات نجمه التوغولي لابا كودجو، مهاجم الفريق، أمام الرجاء الرياضي، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الأحد، برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفقد الفريق البركاني خدمات مهاجمه وهدافه التوغولي، متصدر ترتيب الهدافين بعشرة أهداف بعد مرور 18 جولة، في آخر مواجهتين خاضهما بسبب الإصابة التي ألمت به وحرمته من الانضمام إلى تشكيلة منير الجعواني، ما أثر على النجاعة التهديفية للخط الأمامي.

ويراهن نهضة بركان على العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، أمام مضيفه الرجاء الرياضي، في قمة مغربية بنكهة إفريقية، بينما سيحاول النسور الخضر العودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق أول فوز لهم في دور المجموعات هذا الموسم بعد التعادل أمام أوتو دويو الكونغولي وحسنية أكادير.

وسيحاول الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة تصدره لترتيب المجموعة الأولى بعدما بات في رصيده 4 نقاط، فيما سيدخل الخضر المباراة برغبة تحقيق الانتصار والارتقاء إلى المركز الأول برصيد 5 نقاط، بعد حصوله على نقطتين من جولتين.

وتشهد مباريات الرجاء وبركان، خلال المواسم الأخيرة، ندية كبيرة بفضل الأسماء الكبيرة التي بات كل فريق يتوفر عليها، وسبق للفريقين أن تقابلا بالدوري المغربي الاحترافي هذا الموسم على ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.