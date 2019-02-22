النصيري وميسي يتفوقان على لاعبي "الليغا 2019"

أوعنا بلعيد

تفوق المغربي يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم إفس برشلونة، على باقي اللاعبين في مسابقة الدوري الإسباني "الليغا" كأكثر المهاجمين تسجيلا للأهداف في عام 2019 إلى حدود الجولة الرابعة والعشرين.

ونشرت رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"، عبر صفحتها الرسمية بالموسم الاجتماعي" تويتر"، صورة تجمع المهاجمين المغربي يوسف النصيري والأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلقت عليها بأنهما متوفقان في 2019 على بقية لاعبي "الليغا" بسبعة أهداف في رصيد كل واحد منهما.

وتمكن ويليان خوسي، وخورخي مولينا، وخايمي ماتا، وشارلز، من تسجيل ستة أهداف لكل واحد منهم بعد دخول السنة الجديدة، فيما استطاع أنطوان غريزمان توقيع خمسة أهداف بقميص ناديه أتليتكو مدريد قبل انطلاق الجولة الخامسة والعشرين نهاية الأسبوع الحالي.

ونجح المهاجم المغربي الشاب في تسجيل 7 أهداف، آخرها ثلاثيته في شباك ريال بيتيس، وكانت السنة الجديدة فأل خير على مهاجم الأسود النصيري، حيث تمكن خلالها من زيارة الشباك في سبع مناسبات برسم مباريات لاليغا، بعدما أحرز هدفه الأول في شباك هويسكا في الثاني عشر من شهر يناير برسم الجولة 19، وعاد للظهور بثنائية في مرمى إيبار في الـ26 من الشهر ذاته برسم الجولة 21.

وواصل النصيري مشوار تألقه ونجاعته التهديفية وتمكن من التسجيل في شباك رايو فاييكانو برسم الجولة 22 خلال المباراة التي عرفت فوز ناديه بهدفين مقابل هدف واحد، ليضيف الفريق العنيد ريال بيتيس إلى قائمة ضحاياه بهاتريك أدخله إلى تاريخ ليغانيس كأول لاعب يسجل ثلاثة أهداف بقميص ناديه في الليغا.