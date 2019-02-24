أيت بناصر يلفت انتباه "رونار" قبل ملاقاة مالاوي

أوعنا بلعيد

بعث الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، لاعب سانت إيتيان الفرنسي لكرة القدم، رسالة واضحة إلى الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، حول جاهزيته لخوض المباراتين المقبلتين أمام المنتخب المالاوي برسم الجولة الأخيرة من الإقصائيات الإفريقية 2019، وأمام المنتخب الأرجنتيني وديا.

وجاء ذلك بعد العرض الكبير الذي قدمه أيت بناصر، متوسط ميدان سانت إتيان، خلال المواجهة التي حل فيها فريقه ضيفا على ديجون، برسم الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتألق أيت بناصر خلال مجريات اللقاء وساهم في فوز ناديه بهدف نظيف، حمل توقيع اللاعب نيفن سوبوتيتش في الدقيقة الرابعة والستين، على أرضية ملعب "غاستون جيرارد" تحت قيادة الحكم الفرنسي كريم عابد.

ونصب اللاعب المذكور نفسه نجما من نجوم اللقاء، بعدما حصل على 8.2 نقطة من مؤشر هوسكوريد، كثاني أفضل لاعب في المباراة، كما نال إشادة كبيرة من قبل المحللين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مجهوده الكبير الذي ساهم في منح فريقه ثلاث نقاط غالية.

وانتقل أيت بناصر إلى فريق سانت إيتيان خلال المركاتو الشتوي المنصرم، قادما من فريق موناكو الفرنسي، الذي استغنى عن خدمات المدرب الشاب تيري هينري، وأعاد تعيين البرتغالي ليوناردو جارديم الذي لا يعتمد كثيرا على خدمات متوسط ميدان الأسود.