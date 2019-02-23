المغرب التطواني يبعث رسالة احتجاج إلى الجامعة

أوعنا بلعيد

قامت إدارة المغرب الرياضي التطواني بمراسلة كل من الكاتب العام للعصبة الوطنية الاحترافية، والكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للإعراب عن قلقها الشديد ومطالبتها بإعادة النظر في موعد مواجهتي الفريق برسم الجولتين 20 و21 من الدوري المغربي.

وقال المكتب المسير لفريق المغرب الرياضي التطواني، في بيان رسمي، إنه توصل، يوم أمس الجمعة، ببرنامج الدورتين 20 و21 من البطولة الاحترافية الذي أثار استغراب كل مكونات النادي بسبب تقديم المباراتين إلى يومي الخميس والإثنين، بحيث يستقبل "الماط" نظيره أولمبيك آسفي برسم الجولة 20 من البطولة يوم الخميس 28 فبراير الجاري، ويرحل إلى البيضاء لمواجهة الوداد الرياضي البيضاوي يوم الإثنين 4 مارس القادم برسم الجولة 21 من البطولة، علما أن باقي مباريات الجولة موزعة بين 8 و13 مارس.

ورأت إدارة "الماط" أن هذه البرمجة التي لا تخدم مصالح النادي في ظل المرتبة التي يحتلها، ملتمسة في الوقت ذاته من مسؤولي البرمجة بالعصبة الاحترافية تدارك الأمر وتعديل برنامج الفريق خلال الدورتين القادمتين حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتبارية.

ورفض مسؤولو الحمامة البيضاء تقديم مقابلتي الفريق دون غيره من فرق البطولة، وخاصة مباراة الجولة 21 ضد الوداد الرياضي، مما سيفرض على الفريق إجراء مقابلتين مهمتين في ظرف أربعة أيام، في حين ستستفيد باقي الفرق المنافسة من إجراء مقابلتيها في نهاية كل أسبوع.

وأعربت إدارة النادي التطواني عن استيائها من برمجة جميع مقابلاتها الأخيرة بمدينة تطوان على الساعة الثالثة بعد الزوال، بما فيها المقابلة المبرمجة يوم الخميس 28 فبراير 2019 عن الدورة العشرين ضد فريق أولمبيك آسفي، ما يحرم الفريق من المساندة الجماهيرية التي تحفز اللاعبين بشكل كبير لتحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى سكته الصحيحة.

وأضاف البلاغ أنه نظرا لما تقتضي المرحلة الراهنة من حنكة في التسيير ودقة في القرارات وتضافر جهود جميع مكونات النادي ومحبيه، فإن أعضاء المكتب المديري يؤكدون حرصهم وعزمهم على القيام بكل ما تتطلب الظرفية الراهنة من إجراءات وتدابير للخروج من مرحلة الفراغ التي يمر بها الفريق، ووضع مخططات جديدة للعودة بالفريق إلى سكة الألقاب والنتائج الإيجابية.

وأبدى المكتب المسير لـ"الماط" تفهمه للقلق الذي ينتاب الجماهير التطوانية النابع من غيرتها اللامحدودة على فريقها، وناشدها التواجد بكثافة بمدرجات الملعب خلال ما تبقى من مقابلات الفريق المحلية، ومؤازرته خلال المقابلات الخارجية.