24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. دفاع "معتقلي الريف" يلزم الصمت ويتخوف من تأثيرات على القضاء (5.00)

  2. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  3. لغات تدريس العلوم بالمغرب اليوم: أزمة فهم! (5.00)

  4. لما تتحول مباريات كرة القدم إلى تعصب وانتقام (5.00)

  5. حملة للتبرع بالدم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المغرب التطواني يبعث رسالة احتجاج إلى الجامعة

المغرب التطواني يبعث رسالة احتجاج إلى الجامعة

المغرب التطواني يبعث رسالة احتجاج إلى الجامعة
أوعنا بلعيد
السبت 23 فبراير 2019 - 11:12

قامت إدارة المغرب الرياضي التطواني بمراسلة كل من الكاتب العام للعصبة الوطنية الاحترافية، والكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للإعراب عن قلقها الشديد ومطالبتها بإعادة النظر في موعد مواجهتي الفريق برسم الجولتين 20 و21 من الدوري المغربي.

وقال المكتب المسير لفريق المغرب الرياضي التطواني، في بيان رسمي، إنه توصل، يوم أمس الجمعة، ببرنامج الدورتين 20 و21 من البطولة الاحترافية الذي أثار استغراب كل مكونات النادي بسبب تقديم المباراتين إلى يومي الخميس والإثنين، بحيث يستقبل "الماط" نظيره أولمبيك آسفي برسم الجولة 20 من البطولة يوم الخميس 28 فبراير الجاري، ويرحل إلى البيضاء لمواجهة الوداد الرياضي البيضاوي يوم الإثنين 4 مارس القادم برسم الجولة 21 من البطولة، علما أن باقي مباريات الجولة موزعة بين 8 و13 مارس.

ورأت إدارة "الماط" أن هذه البرمجة التي لا تخدم مصالح النادي في ظل المرتبة التي يحتلها، ملتمسة في الوقت ذاته من مسؤولي البرمجة بالعصبة الاحترافية تدارك الأمر وتعديل برنامج الفريق خلال الدورتين القادمتين حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتبارية.

ورفض مسؤولو الحمامة البيضاء تقديم مقابلتي الفريق دون غيره من فرق البطولة، وخاصة مباراة الجولة 21 ضد الوداد الرياضي، مما سيفرض على الفريق إجراء مقابلتين مهمتين في ظرف أربعة أيام، في حين ستستفيد باقي الفرق المنافسة من إجراء مقابلتيها في نهاية كل أسبوع.

وأعربت إدارة النادي التطواني عن استيائها من برمجة جميع مقابلاتها الأخيرة بمدينة تطوان على الساعة الثالثة بعد الزوال، بما فيها المقابلة المبرمجة يوم الخميس 28 فبراير 2019 عن الدورة العشرين ضد فريق أولمبيك آسفي، ما يحرم الفريق من المساندة الجماهيرية التي تحفز اللاعبين بشكل كبير لتحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى سكته الصحيحة.

وأضاف البلاغ أنه نظرا لما تقتضي المرحلة الراهنة من حنكة في التسيير ودقة في القرارات وتضافر جهود جميع مكونات النادي ومحبيه، فإن أعضاء المكتب المديري يؤكدون حرصهم وعزمهم على القيام بكل ما تتطلب الظرفية الراهنة من إجراءات وتدابير للخروج من مرحلة الفراغ التي يمر بها الفريق، ووضع مخططات جديدة للعودة بالفريق إلى سكة الألقاب والنتائج الإيجابية.

وأبدى المكتب المسير لـ"الماط" تفهمه للقلق الذي ينتاب الجماهير التطوانية النابع من غيرتها اللامحدودة على فريقها، وناشدها التواجد بكثافة بمدرجات الملعب خلال ما تبقى من مقابلات الفريق المحلية، ومؤازرته خلال المقابلات الخارجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - امازيغ سوسي السبت 23 فبراير 2019 - 12:07
ملاحظة لا بد ان الكل قد لاحظها . التحكيم عمل لصالح الوداد في الكثير من المباريات هدا الموسم ومازال . ليونة وتغاضي عن اشياء كثيرة من طرف الحكام فيما يتعلق بالوداد تقابلها صرامة وتهديد وجور فيما يتعلق بالفريق المنافس . طبعا هدا الكلام لن يروق لجمهور الوداد ولكنه الواقع . لو لا التحكيم لما اصبح الوداد متقدما ب 12 نقطة وهو شيء لم يقع يوما في البطولة ( والوداد فريق عادي في البطولة ). وخير دليل وابسط دليل ضد برشيد من المفروض ان يطرد النقاش واوناجم ولكن ..............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - أساطير البوج السبت 23 فبراير 2019 - 12:20
طبعا يحسبون ألف حساب لمواجهة الوداد والكل يريد هزم هدا الفريق بكل الوسائل وخير مثال اتحاد طنجة اللتي استنفرت الجميع وقامت حتى بالسحر لهزم الوداد ولم تفعل ذلك أمام الزمالك المصري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.