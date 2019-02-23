الزاكي يراهن على تحقيق الفوز بملعب اتحاد طنجة

أوعنا بلعيد

يبحث فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم عن تحقيق أول فوز له منذ شهرين في مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، عندما سيحل، اليوم السبت، ضيفا على فريق اتحاد طنجة، برسم الجولة 19، خلال اللقاء الذي سيحتضنه المركب الرياضي، ويقوده الحكم ياسين بوسليم، بمساعدة ياسين الضاميري، ومحمد كنفود.

وتعززت التركيبة البشرية لفريق الدفاع الجديدي أمام اتحاد طنجة بخدمات اللاعب يوسف أكردوم، الذي استنفد عقوبة الإيقاف لجمعه أربعة إنذارات، ومحمد علي بامعمر، العائد إلى تشكيلة الفريق بعد غيابه عن مباراة النهضة البركانية بسبب تلقيه البطاقة الحمراء أمام الجيش الملكي.

وسيحرم الفريق الدكالي من خدمات لاعبه سعد لكرو لعدم تعافيه من تبعات الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، حيث سيكون من أبرز الأسماء الغائبة عن مواجهة اليوم التي ستجرى على الساعة الـ 7 مساء.

ويراهن بادو الزاكي، المدرب الجديد للفريق الدكالي، على تحقيق أول انتصار له بقميص ناديه الحالي، بعدما انتهت أول مباراة خاضها أمام نهضة بركان، ضمن مجريات الأسبوع الثامن عشر، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولن تكون مهمة الفريق الزائر سهلة، كونه سيصطدم بفريق يعيش أزهى أيامه بعد أن تمكن من تحقيق 13 نقطة من أصل 15 نقطة ممكنة في الجولات الخمس الأخيرة، كما أنه مدعوم بعاملي الأرض والجمهور ويريد بدوره النقاط الثلاثة من أجل المنافسة على نيل لقب الدوري أو احتلال أحد المراكز المؤدية إلى المشاركة في المسابقات الإفريقية.