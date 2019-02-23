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كُتّاب وآراء
التعادل ينهي قمة أسفل الترتيب بين الكوكب و"الماط"
أنهى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة قمة أسفل الترتيب، التي جمعت، اليوم السبت، بين فريقي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، وضيفه المغرب التطواني، برسم الجولة 19 من منافسات الدوري الاحترافي.
وكان الفريق التطواني، سباقا للتهديف في حدود الدقيقة 12، بواسطة اللاعب أيوب الكحل، بعد هفوة دفاعية من عميد الكوكب كريم الهاني، فيما عدل أصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 42، بواسطة المهاجم أمادو ساماكي.
وبقي الكوكب المراكشي، بعد هذا التعادل، في الصف الأخير، برصيد 17 نقطة، فيما بلغ رصيد المغرب التطواني، 20 نقطة، في المركز 12، مناصفة مع أولمبيك خريبكة.