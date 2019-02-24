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الرئيسية | رياضة | ويلفرهامبتون يحتفل بتجديد عقد سايس إلى 2021

ويلفرهامبتون يحتفل بتجديد عقد سايس إلى 2021

ويلفرهامبتون يحتفل بتجديد عقد سايس إلى 2021
أوعنا بلعيد
الأحد 24 فبراير 2019 - 02:31

يعيش الطاقم التقني لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم تحت إشراف البرتغالي نونو سانتو إيسبيريتو، مدرب الفريق، سعادة بالغة، عقب تجديد الدولي المغربي رومان سايس، لعقده إلى غاية 2021 ليستمر بقميص ناديه الحالي لمواسم إضافية.

وقال نونو سانتو، مدرب الفريق، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الإنجليزية، إن النجم المغربي رومان سايس، أضاف الكثير من الخبرة للفريق جراء ما يتميز به من مؤهلات وإمكانات ومرونته التكتيكية فوق أرضية الميدان.

وأضاف المصدر سالف الذكر، أن تجديد عقد مدافع الأسود، خطوة إيجابية وجيدة أقدمت عليها الإدارة ما يستوجب السعادة بين مكونات الفريق:" رومان أضاف للفريق الخبرة والجودة كونه لاعبا تنافسيا للغاية، هو لاعب متسم بمرونة تكتيكية ويجيد شغل أكثر من مركز، لهذا نحن سعداء من أجله".

وأوضح البرتغالي أن لاعبه المغربي من بين اللاعبين المهمين:" إنه من اللاعبين الذين تواجدوا رفقة الفريق منذ وقت طويل، ولسنوات عدة وهو داخل أسوار النادي، وفكرتنا هي مواصلة منح الفرص والاعتماد على كل لاعب يشتغل بشكل جيد".

وتمكن رومان سايس، من إقناع مدربه بمستواه رغم التهميش الكبير الذي طاله منذ بداية الموسم الحالي، حيث استطاع استغلال الدقائق التي منحت له بأحسن وجه، ما دفع مدرب الفريق لإبداء رغبته في استمراره والتجديد له لموسم إضافي لغاية 2021.

ورحب لاعبو ويلفرهامبتون لكرة القدم، بخطوة زميلهم سايس، بتجديد عقده، واحتفى كل من ويلي بولي، وروبن نيفيس، والقائد كونور كودي، بالمدافع المغربي والتقطوا بجواره صورة جماعية وتم نشرها عبر وسائل الإعلام والصفحات الرسمية بالمواقع الاجتماعية.

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