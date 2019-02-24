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الرئيسية | رياضة | كارتيرون يفقد مدافعه أمام نهضة بركان بـ"الكاف"

كارتيرون يفقد مدافعه أمام نهضة بركان بـ"الكاف"

كارتيرون يفقد مدافعه أمام نهضة بركان بـ"الكاف"
أوعنا بلعيد
الأحد 24 فبراير 2019 - 06:37

سيحرم الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، من خدمات لاعبه عمر بوطيب، أمام فريق نهضة بركان، اليوم الأحد، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام أولمبيك أسفي بالدوري المغربي الاحترافي.

ومنح الطاقم الطبي للنسور الخضر، أربعة أيام كراحة للاعب بوطيب، بعد إصابته خلال المباراة التي جمعت ناديه بأولمبيك أسفي، يوم الأربعاء الماضي، برسم مؤجل الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية.

وسيكون بوطيب، من بين الأسماء التي ستغيب عن مباراة الرجاء أمام ضيفه نهضة بركان، برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بمسابقة كأس "الكاف"، خلال المواجهة التي سيحتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكان اللاعب سالف الذكر قد تعرض للإصابة بشد عضلي خفيف أمام أسفي، بين الشوطين، وهو مادفع كارتيرون، بعد استشارة الطاقم الطبي، إلى تغييره لتفادي تفاقمها، ليتأكد حاجته إلى أربعة أيام كراحة قبل استئناف تداريبه رفقة المجموعة الرجاوية، الأمر الذي سيحرمه من المشاركة أمام نهضة بركان.

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