رونار يهنئ الجمهور باختيار الإدريسي اللعب للأسود

هسبورت - محمد أبو خصيب (صحافي متدرب)

هنأ الناخب الوطني المغربي الفرنسي هيرفي رونار، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الشعب المغربي واللاعب أسامة الإدريسي عن حسمه النهائي قرار اختياره اللعب للأسود، وذلك بعد مد وجزر كبير حول إمكانية تمثيل اللاعب بلد الأصل، المغرب، أو بلد الميلاد والمنشأ، هولاندا.

وعبر رونار عن سعادته الكبيرة بهذا القرار، مشيرا إلى أن الهداف الشاب لأزيد ألكمار سيمثل إضافة جيدة للمجموعة، وسيعزز خط هجوم كتيبة "الثعلب" الفرنسي في قادم "البروفات" التي سيخوضها الأسود مستقبلا وخصوصا بكأس إفريقيا المقبلة والتي ستقام بمصر صيف السنة الجارية.

يذكر أن المغرب يعول كثيرا على خدمات الإدريسي بكأس إفريقيا، والتي تضع عليها جل مكونات النخبة الوطنية والمسؤولون الجامعيون آمالا عريضة بتحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره لأزيد من 42 سنة.

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