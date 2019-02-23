24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:01
|13:46
|16:52
|19:22
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كولومبيا تفجر بيت قطب المخدرات بابلو إسكوبار
- وكالة الأنباء الجزائرية تنقل الاحتجاجات ضد بوتفليقة
- الإقلاع عن التدخين يقي من الأمراض الالتهابية
- الأمن الألماني يعتقل مغربيا وزوجته بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي
- خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات
الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)
التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)
ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام (5.00)
- ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام - (72)
- أمزازي يتوجه إلى تكوين أساتذة العلوم باللغتين الإنجليزية والفرنسية - (68)
- "الأحرار" يقدم مذكرة حول النموذج التنموي الجديد إلى الديوان الملكي - (59)
- نقابة تدق ناقوس الخطر حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة - (50)
- محامٍ شاب يقاضي تأخر وصول القطارات لتهذيب سلوك المؤسسات - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رونار يهنئ الجمهور باختيار الإدريسي اللعب للأسود
هنأ الناخب الوطني المغربي الفرنسي هيرفي رونار، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الشعب المغربي واللاعب أسامة الإدريسي عن حسمه النهائي قرار اختياره اللعب للأسود، وذلك بعد مد وجزر كبير حول إمكانية تمثيل اللاعب بلد الأصل، المغرب، أو بلد الميلاد والمنشأ، هولاندا.
وعبر رونار عن سعادته الكبيرة بهذا القرار، مشيرا إلى أن الهداف الشاب لأزيد ألكمار سيمثل إضافة جيدة للمجموعة، وسيعزز خط هجوم كتيبة "الثعلب" الفرنسي في قادم "البروفات" التي سيخوضها الأسود مستقبلا وخصوصا بكأس إفريقيا المقبلة والتي ستقام بمصر صيف السنة الجارية.
يذكر أن المغرب يعول كثيرا على خدمات الإدريسي بكأس إفريقيا، والتي تضع عليها جل مكونات النخبة الوطنية والمسؤولون الجامعيون آمالا عريضة بتحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره لأزيد من 42 سنة.