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الرئيسية | رياضة | رونار يهنئ الجمهور باختيار الإدريسي اللعب للأسود

رونار يهنئ الجمهور باختيار الإدريسي اللعب للأسود

رونار يهنئ الجمهور باختيار الإدريسي اللعب للأسود
هسبورت - محمد أبو خصيب (صحافي متدرب)
السبت 23 فبراير 2019 - 22:10

هنأ الناخب الوطني المغربي الفرنسي هيرفي رونار، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الشعب المغربي واللاعب أسامة الإدريسي عن حسمه النهائي قرار اختياره اللعب للأسود، وذلك بعد مد وجزر كبير حول إمكانية تمثيل اللاعب بلد الأصل، المغرب، أو بلد الميلاد والمنشأ، هولاندا.

وعبر رونار عن سعادته الكبيرة بهذا القرار، مشيرا إلى أن الهداف الشاب لأزيد ألكمار سيمثل إضافة جيدة للمجموعة، وسيعزز خط هجوم كتيبة "الثعلب" الفرنسي في قادم "البروفات" التي سيخوضها الأسود مستقبلا وخصوصا بكأس إفريقيا المقبلة والتي ستقام بمصر صيف السنة الجارية.

يذكر أن المغرب يعول كثيرا على خدمات الإدريسي بكأس إفريقيا، والتي تضع عليها جل مكونات النخبة الوطنية والمسؤولون الجامعيون آمالا عريضة بتحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره لأزيد من 42 سنة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - احمد السبت 23 فبراير 2019 - 22:19
مبروك للمنتخب الوطني لاعب جيد يعول عليه في المستقبل مع المنتخب الوطني بالتوفيق ان شاء الله
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13
2 - كاتب حر السبت 23 فبراير 2019 - 22:39
شكرًا جزيلا للاعب الشاب و أتمنى له كل النجاح و التوفيق سواء مع المنتخب الوطني أو مع فريق ألكمار .
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3 - Hassan 16 السبت 23 فبراير 2019 - 22:45
الحمد لله. نتمنى له التوفيق. الدم المغربي يجري في عروقه
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6
4 - أطلسي السبت 23 فبراير 2019 - 22:47
اختيار موفق لاعب موهوب ربح كبير للمنتخب
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7
5 - simou السبت 23 فبراير 2019 - 22:48
مرحبا بك أيها الاسد نحن في انتظارك
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7
6 - لاعب ممتاز السبت 23 فبراير 2019 - 22:51
الإدريسي لاعب مهاري ممتاز يستحق التقدير بروحه الوطنية المغربية ليصبح قدوة للشباب بالمهجر
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