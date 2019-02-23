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كُتّاب وآراء
الدفاع الجديدي يعود بالفوز من ميدان اتحاد طنجة
عاد فريق الدفاع الحسني الجديدي بنتيجة الفوز من ميدان اتحاد طنجة بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة الـ 19 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وكانت النصف ساعة الأولى كافية للفريق الدكالي لحسم نتيجة المباراة بواسطة التنزاني سايمون مسوفا في الدقيقتين 2 و30.
وارتقى الدفاع الحسني الجديدي بعد هذا الفوز للمركز السادس، بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة مناصفة مع أندية نهضة بركان، وأولمبيك آسفي، والجيش الملكي، ومولودية وجدة، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز الثالث، وتوقف رصيده عند 27 نقطة.