الوحدة الاماراتي يبعد المغربي باتنا عن قائمة آسيا

هسبريس ـ مُتابعة

قرر نادي الوحدة الاماراتي استبعاد المغربي مراد باتنا من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.

وذكر النادي الاماراتي أن السبب في استبعاد اللاعب هو أنه ادعى الإصابة في مباراة الأخيرة للفريق بالدوري أمام الوصل.

وأوضح نادي الوحدة، في بيان، أنه "بناء على طلب الجهاز الفني بالفريق الأول تم استبعاد اللاعب مراد باتنا من البطولة الآسيوية 2019 حيث تبين أن اللاعب ادعى الإصابة".

وأضاف:" تعبر إدارة الوحدة عن خيبة أملها من ادعاءات اللاعب المتكررة من الإصابات على الرغم من أن جميع الفحوصات الطبية التي أجريت أثبتت خلوه من الإصابة، مما يؤثر على المستوى الفني للفريق".