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الرئيسية | رياضة | طاقم تحكيم مصري للقاء الجيش الملكي والرجاء

طاقم تحكيم مصري للقاء الجيش الملكي والرجاء

طاقم تحكيم مصري للقاء الجيش الملكي والرجاء
هسبريس - و.م.ع
الأحد 24 فبراير 2019 - 17:14

تم تعيين طاقم تحكيم مصريK بقيادة الدولي جهاد زغلول جريشة، لقيادة المباراة التي ستجمع يوم الأربعاء المقبل بين فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، برسم مؤجل الدورة الـ19 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" للقسم الوطني الأول.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن تعيين طاقم تحكيم مصري لقيادة هذه المباراة يأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة والإتحادات الإفريقية لكرة القدم.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء البيضاوي يحتل المركز الثاني في سبورة الترتيب العام المؤقت، بمجموع 28 نقطة، وفريق الجيش الملكي يتموقع سادسا، في الوقت الحالي، برصيد 24 نقطة.

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