انتداب المغاربة يخدم نادي "ريزا سبور" التركي

هسبورت من الدار البيضاء*

يبدو أن فريق ريزا سبور التركي وقع على صفقات ناجحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ ضم الثنائي المغربي عاطف شحشوح، القادم من فريق فنربخشه التركي، والمدافع محمد أبرهون، من نادي موريرينسي البرتغالي، اللذين نجحا في تقديم الإضافة المرجوة منهما رفقة اللاعب مروان سعدان، الذي يقدم بدوره مستويات جيدة على رقعة الميدان.

وبصم فريق ريزا سبور التركي على إياب ممتاز بعدما كان يتخبط في النتائج السلبية دون قدرته على العودة إلى السكة الصحيحة في مرحلة الذهاب، إذ تمكن من رفع رصيده من النقاط إلى 28، محتلا المركز العاشر، بعد تحقيقه الانتصار خلال المباريات الأخيرة.

ومن جهة أخرى، تمكن المغربي عاطف شحشوح من قيادة فريقه التركي إلى تحقيق نتيجة الفوز أمام "ملاطية سبور" التركي، وذلك من خلال تسجيله الهدف الأول، علما أن المباراة انتهت بثلاثية نظيفة؛ فيما ظهر زميله محمد أبرهون بمستوى جيد في الخط الدفاعي، حيث تمكن من صد محاولات مهاجمي الخصم بشكل جيد.

ويتابع الناخب الوطني هيرفي رونار ،رفقة طاقمه التقني، جميع اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات تحضيرا لضم أسماء جديدة خلال المعسكر المقبل للمنتخب المغربي، استعدادا لمواجهتي منتخب مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية، ومنتخب الأرجنتين وديا، علما أن المجموعة الوطنية ستعرف غياب مجموعة من العناصر لمشاركتها رفقة المنتخب الأولمبي.

ومن المنتظر أن يدخل اللاعبان محمد أبرهون وعاطف شحشوح ضمن اهتمامات المدرب الفرنسي هيرفي رونار، لضمهما مستقبلا، إلا أن أسماء عديدة تظل مطروحة على طاولة الناخب الوطني، في انتظار اختيار العناصر المناسبة التي تتوفر فيها الشروط اللازمة، حسب رؤيته التقنية.

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