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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان تهزم الرجاء في "الكنفدرالية الإفريقية"

نهضة بركان تهزم الرجاء في "الكنفدرالية الإفريقية"

نهضة بركان تهزم الرجاء في "الكنفدرالية الإفريقية"
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الأحد 24 فبراير 2019 - 19:00

بصم نادي النهضة البركانية على رباعية في شباك نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، ليظفر بنقاط الانتصار، ضمن الجولة الثالثة من تنافس المجموعة الأولى في مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واستطاع البركانيون، الذين لعبوا خارج قواعدهم في ختام مرحلة الذهاب، انتزاع الفوز الثاني في هذه المنافسة القارية بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 4-2، متصدرين الترتيب العام المؤقت للمجموعة بـ7 نقط، بينما يبقى نادي الرجاء بنقطتين فقط.

جدير بالذكر أن المجموعة الأولى من "كأس الكاف" تضم، إلى جانب الرجاء الرياضي ونهضة بركان، نادي حسنية أكادير وأوثو دويو الكونغولي، ويتهل صاحبا الصفين الأول والثاني، بعد إجراء لقاءَي الجولة السادسة، إلى الدور الموالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - رجاوي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:04
الرجاء بقات فيها غير السمية و اللوغو
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23
2 - parisien الأحد 24 فبراير 2019 - 19:05
Viva RSB.o dima Berkane Berkane les lions de l'est
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16
3 - متتبع رياضي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:05
ياسلااااااام على الروح القتالية لفريق النهضة البركانية ، هنيئا بهذا الفوز التاريخي على الاندماج التاريخي السونطرال لييتيير ، أتحسبون أنفسكم عالميين ولديكم لاعب مشاغب له العمادة ويريد ضرب جل اللاعبين الخصم بدر بانون ... هناك لاعبين أحسن من بانون لا من ناحية الأخلاق والتربية، أتمنى توقيف بانون لمدة أطول وإزالة إشارة العمادة وغم الحركة اللاأخلاقية لبكر الهلالي الذي يجب توقيفه
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28
4 - مغربي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:06
مبروك ل بركان و حظ سعيد ل حسنية أگادير
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20
5 - Berkani الأحد 24 فبراير 2019 - 19:08
Mabrouk l.nahda Berkane et bonne chance pour agadir inch'Allah berkay et Agadir en demi final
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15
6 - ودادي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:11
ليمونة فوق ليمونة ... ههههه
تحيى بركان
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22
7 - إلياس الأحد 24 فبراير 2019 - 19:12
النتيجة كانت متوقعة لأن لاعبي الرجاء يلعبون بدون غيرة عن داك الفريق (شوهو برجاء أو شوهو بجمهور الرجاء )
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15
8 - ملاحظ الأحد 24 فبراير 2019 - 19:12
الجعواني مدرب بركان مابقا ليه والو يدخل لتيران خاص الكاف تعاقبو حيت كيشوش على اللاعبين...
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-35
9 - أبو مهدي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:13
مبروووك لبركان ...
انتصار تاريخي يؤكد أحقية بركان بالمرتبة التي تحتلها والانتصارات التي حققتها
وهذا لا يحط من قيمة الرجاء العالمي باعتباره احد أقوى الاندية المغربية
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9
10 - الى الزيات الأحد 24 فبراير 2019 - 19:13
هذا ماجناه الفريق من جواد الزيات..وفتحي جمال..جابو مدرب هاوي ولاعبين متهالكين..نقولو اليوم ..الرجاء اقصيت من هذه المنافسة..هل سبق للرجاء ان تبهدلت متل اليوم..تاريخ هذا الفريق لايسمح له بهذه النتيجة ..كفى من العبت.
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12
11 - محايد الأحد 24 فبراير 2019 - 19:14
صراحة بركان ابانت على علو كعبها وأعطت درسا قاسيا للرجاء في الروح الرياضية فلاعبي الرجاء كأنهم في حلبة مصارعة وخصوصا اللاعب بنون دون أخلاق تحية خالصة لفريق بركان ومدربه المتمرس
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14
12 - مهاجر إسبانيا الأحد 24 فبراير 2019 - 19:16
هنيئا للنهضة البركانية وحض موفق للرجاء العالمي
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9
13 - بركاني من الصحراء الأحد 24 فبراير 2019 - 19:17
هنيئا للفريق البرتقالي
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10
14 - رجاوي أمازيغي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:17
المكتب المسير ديال راجا خاصهم ايقلبو على شي 20 لعاب ايجيبوهم فصيف ويبيعو هاد لعابة كاملين جملة حيت مايستاحقوش البسو توني ديال راجا
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6
15 - دارلمان الأحد 24 فبراير 2019 - 19:17
الرجاء الغنمي بين على مستواه الغنمي هههه لا تكتيك و لا تكنيك ,حارس مغيب,لاعبون سخفانين ,مدرب مرفوع
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5
16 - mohamed الأحد 24 فبراير 2019 - 19:18
ألف ألف مبروك للنهضة. مزيدا من التألق إن شاء الله.
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8
17 - جميل الإدريسي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:19
مبروك للنهضة البركانية مشوار موفق ان شاء الله
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9
18 - رجاوي أمازيغي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:21
لي لاحظت أن لعابة ديال راجا مدفوعين من بعض لجهات باش يتخادلو فلماتشات ربما لقضية فيها تصفية حسابات قديمة
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-10
19 - ابوايمن الأحد 24 فبراير 2019 - 19:22
درس جد مهم لمسؤولي الرجاء ، انهم يتعاقدون مع الماندرين الأجانب فقط ، هنا الجعواني أكد على انه إطار كفء ، ولقن الرجاء درسا مهما في كرة القدم ، الإطار الوطني اذا وفرت له كل الإمكانيات ، والحريّة في قيادة الفريق ، لا بد ما يحصد النتايج الأجابية ، هنيئا لنهضة بركان ، والتوفيق الكامل في قابل المباريات ان شاء الله ،، Forza Berkane
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12
20 - الداعية الجعواني الأحد 24 فبراير 2019 - 19:22
مبروك للفريق البركاني أحفاد آيت يزناسن الأبطال. انتصرتم عن جدارة واستحقاق .
التيكيتاكا الرائعة واللعب النظيف والتحركات المدروسة والفعالية العالية والتواضع .
شرفتم الكرة المغربية في انتظار انتصار أكادير الليلة لتكتمل الفرحة أن شاء الله .
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7
21 - سوسي حر. الأحد 24 فبراير 2019 - 19:24
بركان لعبات على المرتدات و نجحت..و لكن مرة اخرى التحكيم الافريقي تحت المجهر..الحكم السينغالي اعلن عن اخطاء كثيرة على لاعبي الرجاء خيالية و خاصة الحافيضي و تغاضى عن اخطاء بركان..العزيز يخرج للاصابة و يدخل دون ادن الحكم..بطاقات صفراء لبركان لم تعطى...جوج فراقي فالمغرب ليكايستافدو من التحكيم..بركان و الوداد..الوداد ليوما..سي اليعقوبي بعدا ما فاحت رائحة ضربات الجزاء ليكايعطيها للوداد 3 في ظرف شهر و نص..ضد الحسنية و ضد الكوكب و ضد الفتح و كلها لصالح الوداد..ليوما بدل الاستراتجية...بعدما استعصى على الوداد التسجيل..اليعقوبي يقصي لاعب من واد زم بورقة حمراء قبل انتهاء الشوط الاول بدقيقتين..لتسهيل الامر على الوداد فالشوط الثاني و هدا ما كان 3:0 ...مبروك للناصري و القجع..و لجنة التحكيم...الله غالب.
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-22
22 - مبروك لنهظة بركان الأحد 24 فبراير 2019 - 19:29
انتصرت نهضة بركان عن الرجاء
البضاوي عن جدارة واستحقاق والنتيجة كانت يمكن ان تكون اكثر
من 6 اهداف.....!
مبروك لنهضة بركان.....!!
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13
23 - زريبيق الأحد 24 فبراير 2019 - 19:30
فريق الرجاء فريق ضعيف وضعيف جدا أتمنى مرور أغادير وبركان للدور المقبل.
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12
24 - مغربي الأحد 24 فبراير 2019 - 19:34
لا تدخل لفوزي لقجع و لل ظلم للحكام،النهضة البركانية تفوقت على الرجاء البيضاوي أداءا و نتيجة و في عقر دارها و برهنت للمرضى النفسيين انها فريق كبير و لا يحتاج للغش للحصول على البطولات كما فعل البعض أيام الجنرال بن سليمان.
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6
25 - Abd الأحد 24 فبراير 2019 - 19:38
انتصاركبير و مستحق لبركان ليتربع على المجموعة
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6
26 - عبدو ألمانيا الأحد 24 فبراير 2019 - 19:40
نهضة بركان تلقن الاندماج البيضاوي درسا في التكتيك والأخلاق. لاعبو الاندماج قضو اللقاء في الحديث مع الحكم، اللاعب بانون عميد الفريق ولحد الآن لم أعرف لماذا لا تنزع منه شارة العمادة و تسلم للاعب يوجه بقية اللاعبين.
ياجور المحارب الوحيد في الفريق
هنيئا للبراكنة
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1
27 - محايد الأحد 24 فبراير 2019 - 19:41
ألف مبروك لنهضة بركان على الفوز المستحق نتيجة و أداء
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2
28 - متتبع الأحد 24 فبراير 2019 - 19:43
المكتب المسير لفريق الرجاء أغرق سفينة الفريق ولم يحسن تدبير فرصة التتويج بكأس الإتحاد الإفريقي. فعوض تعزيز ترسانة الفريق بلاعبين متميزين ولهم خبرة تركوا للإدارة التقنية الحسم في التوقيع للاعبين شبان يفتقدون للتكوين ثم الثقة والخبرة وهذه السياسة لا تقيمها إلا الفرق التي تلعب على البطولة الوطنية بينما الوجهات القارية فهي تحتاج إلى عامل الخبرة والحضور البدني والذهني.
ولكي تكتمل سلسلة الأخطاء تمت إقالة غاريدو الذي كان يدبر كل شيء على حسب الظروف ويفرض الإنضباط ويتم الإستعانة بمدرب جيد لكنه يحتاج إلى لاعبين جاهزين .
المهم هو تأهل بركان الذي يبقى الأقوى في البطولة الوطنية إلى جانب الوداد . أما الرجاء فعليه أن ينقب من الآن على لاعبين في المستوى أو يكتفي باللعب على البطولة وكأس العرش وكفى المسلمين شر القتال.
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4
29 - hicham الأحد 24 فبراير 2019 - 19:46
لقد انتصرت بركان بجدارة واستحقاق الرجاء فريق كيلعب على الماضي وعلى الضغط على الحكام وعميد الفريق الأخضر تنقصه التربية والاخلاق والروح الرياضية بركان امنت بحضوضها فأنتصرت ادا لا داعي لتبخيص جهود الفريق البركاني هنيئا لهم
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4
30 - Abdou الأحد 24 فبراير 2019 - 19:51
Au n 20 tu parle comme si tous les joueurs sont de berken ou houcima dsl Mr ya meme pas un seul joueur née a berken sauf le nul de bakr lhilali..berken est un melange de joueurs du botolat marocain.le foot au maroc se n est q une question d argent l equipe qui as de l argent achette et gagne.et l epoque de lakje3e vas bientot finie.
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0
31 - chihab الأحد 24 فبراير 2019 - 20:05
أنا دائما أتساءل هل الرجاء فريق لكرة القدم بالطبع لا وألف لا فريق يسوده الفوضى وسوء التسيير لاعبين لا يحترمون جمهورهم العضيم مكتب مفكك ورئيس منعدم الشخصية وغاية في الضعف وما موقعة مراكش خلال مقابلة الوداد إلا دليل على الفوضى والتسيب الذي يعيشه هذا الفريق النكرة
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