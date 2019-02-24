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كُتّاب وآراء
نهضة بركان تهزم الرجاء في "الكنفدرالية الإفريقية"
بصم نادي النهضة البركانية على رباعية في شباك نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، ليظفر بنقاط الانتصار، ضمن الجولة الثالثة من تنافس المجموعة الأولى في مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
واستطاع البركانيون، الذين لعبوا خارج قواعدهم في ختام مرحلة الذهاب، انتزاع الفوز الثاني في هذه المنافسة القارية بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 4-2، متصدرين الترتيب العام المؤقت للمجموعة بـ7 نقط، بينما يبقى نادي الرجاء بنقطتين فقط.
جدير بالذكر أن المجموعة الأولى من "كأس الكاف" تضم، إلى جانب الرجاء الرياضي ونهضة بركان، نادي حسنية أكادير وأوثو دويو الكونغولي، ويتهل صاحبا الصفين الأول والثاني، بعد إجراء لقاءَي الجولة السادسة، إلى الدور الموالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
انتصار تاريخي يؤكد أحقية بركان بالمرتبة التي تحتلها والانتصارات التي حققتها
وهذا لا يحط من قيمة الرجاء العالمي باعتباره احد أقوى الاندية المغربية
التيكيتاكا الرائعة واللعب النظيف والتحركات المدروسة والفعالية العالية والتواضع .
شرفتم الكرة المغربية في انتظار انتصار أكادير الليلة لتكتمل الفرحة أن شاء الله .
البضاوي عن جدارة واستحقاق والنتيجة كانت يمكن ان تكون اكثر
من 6 اهداف.....!
مبروك لنهضة بركان.....!!
ياجور المحارب الوحيد في الفريق
هنيئا للبراكنة
ولكي تكتمل سلسلة الأخطاء تمت إقالة غاريدو الذي كان يدبر كل شيء على حسب الظروف ويفرض الإنضباط ويتم الإستعانة بمدرب جيد لكنه يحتاج إلى لاعبين جاهزين .
المهم هو تأهل بركان الذي يبقى الأقوى في البطولة الوطنية إلى جانب الوداد . أما الرجاء فعليه أن ينقب من الآن على لاعبين في المستوى أو يكتفي باللعب على البطولة وكأس العرش وكفى المسلمين شر القتال.