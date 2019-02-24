نهضة بركان تهزم الرجاء في "الكنفدرالية الإفريقية"

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

بصم نادي النهضة البركانية على رباعية في شباك نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، ليظفر بنقاط الانتصار، ضمن الجولة الثالثة من تنافس المجموعة الأولى في مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واستطاع البركانيون، الذين لعبوا خارج قواعدهم في ختام مرحلة الذهاب، انتزاع الفوز الثاني في هذه المنافسة القارية بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 4-2، متصدرين الترتيب العام المؤقت للمجموعة بـ7 نقط، بينما يبقى نادي الرجاء بنقطتين فقط.

جدير بالذكر أن المجموعة الأولى من "كأس الكاف" تضم، إلى جانب الرجاء الرياضي ونهضة بركان، نادي حسنية أكادير وأوثو دويو الكونغولي، ويتهل صاحبا الصفين الأول والثاني، بعد إجراء لقاءَي الجولة السادسة، إلى الدور الموالي.