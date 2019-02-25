تنافس رياضي بين مؤسسات اجتماعية في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

أجرت المؤسسات التابعة للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخريبكة الإقصائيات الإقليمية للبطولة الوطنية للمؤسسات الاجتماعية في نسختها 46، من أجل تحديد الرياضيين والفرق التي ستمثل الإقليم في مرحلة الإقصائيات الجهوية من التظاهرة ذاتها.

وأسفرت الإقصائيات المنظمة بمقر إقامة الطالبة الجامعية، ومقر دار الأطفال بشارع محمد السادس، عن احتلال سعاد بركي، من "دار الطالبة الكناديز"، وحسناء البصري، من "دار الطالبة أولاد فنان"، وكوثر فسروي من "دار الطالبة الطرش"، المراتب الثلاث الأولى على التوالي في مسابقة العدو الريفي إناث، بعد قطع مسافة 1500 متر.

وعادت المرتبة الأولى في مسابقة كرة القدم ذكور لفريق "دار الأطفال خريبكة". واحتل فريق "دار الطالبة أولاد عبدون" المرتبة الأولى في مسابقة كرة اليد إناث؛ بينما عادت المرتبة الأولى في مسابقة كرة اليد ذكور لفريق "دار الطالب والطالبة بني خيران"، فيما احتل فريق "دار الطالبة وادي زم" الرتبة الأولى في مسابقة كرة السلة إناث.

حمان حطبي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخريبكة، قال إن "الإقصائيات تندرج ضمن النسخة السادسة والأربعين من البطولة الوطنية التي ينظمها التعاون الوطني سنويا لفائدة المستفيدين من خدمات المؤسسات الاجتماعية، ولا يقتصر دورها على تعزيز التربية البدنية فقط لفائدة المشاركين، بل تتجاوز ذلك إلى خلق ما يُسمى الدينامية الاجتماعية داخل المؤسسات، وتنمية قدرات المستفيدين وصقل مواهبهم، وتعزيز برامج التنشئة الاجتماعية".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "هذه التظاهرات الرياضية تشكل فرصة لتبادل التجارب بين المشاركين، ودعم القدرات التدبيرية في المجال الرياضي والاجتماعي لدى المسؤولين عن المؤسسات الاجتماعية"، مشدّدا على أن "الجمعيات الخيرية بالإقليم تشارك وتدعم هذه المبادرات، وتساهم في جعل المؤسسات الاجتماعية فضاءات منفتحة على الإقليم، حتى يتمكن المستفيدون من التعبير عن قدراتهم وإبراز مواهبهم في مختلف الرياضات".

جدير بالذكر أن الإقصائيات الإقليمية للبطولة الوطنية للمؤسسات الاجتماعية تكللت بتوزيع جوائز تحفيزية على الفائزين، ومنح شواهد تقديرية للمشاركين في التظاهرة؛ فيما استغل المنظمون فقرات الحفل الختامي لتحفيز المشاركين على المزيد من العطاء والجدية، والتحلي بالروح الرياضية في مختلف المحطات الرياضية، والحرص على تنمية الجوانب التربوية ودمج المبادئ الأخلاقية ضمن حياتهم بشكل عام، وفي الممارسة الرياضية بشكل خاص.