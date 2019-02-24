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الرئيسية | رياضة | حسنية أكادير تهزم أوتوهو دويو بـ"كأس الكاف"

حسنية أكادير تهزم أوتوهو دويو بـ"كأس الكاف"

حسنية أكادير تهزم أوتوهو دويو بـ"كأس الكاف"
هسبريس من الرباط
الأحد 24 فبراير 2019 - 22:13

حقق نادي حسنية أكادير الانتصار ضمن فعاليات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وجاء ذلك في "ملعب أدرار" أمام ضيفه أوتوهو دويو الكونغولي.

وتفوقت الحسنية على منافسها بعدما انتهى التباري بنتيجة 2-1 لصالح أصحاب الأرض والجمهور، وتتموقع في المرتبة الثانية في تصنيف المجموعة، بـ4 نقط، خلف النهضة البركانية.

جدير بالذكر أن هذه النتيجة تجعل البركانيين في الصدارة بـ7 نقط، بينما الكونغوليون في المركز الثالث بنقطتين، متقدمين بالنسبة العامة للأهداف على نادي الرجاء المستقر رابعا حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حسني أكاديري الأحد 24 فبراير 2019 - 22:27
مبروك الفوز لفريقنا الغالي مبروك لبركان وحظ أوفر للرجاء. ...رغم الفوز يجب مراجعة الأوراق لأن الفريق (الحسنية )يضيع كثيرا الفرص أمام المرمى. ...
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2 - محمد الأحد 24 فبراير 2019 - 22:32
مبروك الحسنية الفوز وان شاء الله التأهل مع بركان او الرجاء
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3 - امازيغ سوسي الأحد 24 فبراير 2019 - 22:33
كان بامكان الحكم ان يعلن على الاقل على ضربتي جزاء واضحتين هدا من جهة ومن جهة اخرى لكي تعرف ان فريق حسنية اكادير فريق هاوي فهو لم يفكر في استغلال الفرصة الكبيرة التي اتيحت له من اجل تقليص النسبة العامة مع نهضة بركان واكتفي بالاستعراض بدل دك الشباك و تحسين وضعيته التهديفية مادامت الفرصة سانحة . ثانيا اين يدهب الحكام الافارقة الكبار والمعروفون بدل حكام اريثريا الموزمبيق وانكولا وغيرهم الدين يحكمون للفرق المغربية .
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4 - علي الأحد 24 فبراير 2019 - 22:39
مبروك انتصار الفريقين الامازيغيين ❤️
تحية للسواسة و البراكنة
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5 - دادا عطا الأحد 24 فبراير 2019 - 22:45
Ayyuz trwa n ayt sus ayyuz imazighen la qualification inchallah
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6 - soussi الأحد 24 فبراير 2019 - 23:06
facilitation HUSA on va se qualifier inchalah , le soutien des agadiris est indispensable , pour les prochains matchs .
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7 - محمد سيروني الأحد 24 فبراير 2019 - 23:08
الحسنية تستحق الفوز ﻷنه قدم اداء بطوليا رائعا لكن الذي يؤسف له هو الجمهور السوسي القليل الذي يغيب عن المدرجات في مثل هذه المباريات الحاسمة
فهنيئا لهم بهذا الفوز ومزيدا من التألق في باقي المباريات
ودعوة للجمهور السوسي لمؤازرة فريقكم
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