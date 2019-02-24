حسنية أكادير تهزم أوتوهو دويو بـ"كأس الكاف"

هسبريس من الرباط

حقق نادي حسنية أكادير الانتصار ضمن فعاليات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وجاء ذلك في "ملعب أدرار" أمام ضيفه أوتوهو دويو الكونغولي.

وتفوقت الحسنية على منافسها بعدما انتهى التباري بنتيجة 2-1 لصالح أصحاب الأرض والجمهور، وتتموقع في المرتبة الثانية في تصنيف المجموعة، بـ4 نقط، خلف النهضة البركانية.

جدير بالذكر أن هذه النتيجة تجعل البركانيين في الصدارة بـ7 نقط، بينما الكونغوليون في المركز الثالث بنقطتين، متقدمين بالنسبة العامة للأهداف على نادي الرجاء المستقر رابعا حتى الآن.