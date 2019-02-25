اختتام سباق "پاندا الصحراء" في شاطئ بوقانة

هسبريس من الرباط

اختتمت بشاطئ بوقانة، في إقليم الناظور، فعاليات الدورة السادسة لسباق السيارات "پاندا الصحراء Desert Trophy Panda Edition".

احتل فريق "IBARRA RAYING" والمتكون من السائقين الإسبانيين Pedro Ilumbe وEneko Martin من مدينة Ibarra Pais Vasco المركز الأول لسباق پاندا الصحراء دورة 2019، بعد قطع مسافة 1850 كيلومترا في 6 أيام، بداية من يوم 17 فبراير ببني أنصار ثم مدينة وجدة إلى أرفود فمرزوكة، إلى غاية الطاوس وعرق الشبي مروراً بمدينة ميدلت، والوصول إلى خط النهاية بشاطئ بوقانة بالناظور.

وفي تصريح لهما مباشرة بعد وصولهما، عبّر المتوجان عن فرحتهما بالفوز، وأضافا: "لقد عشنا مغامرة كبيرة في هذا السباق. كما اكتشفنا المغرب الحقيقي هذا البلد الرائع والذي لديه الإمكانات السياحية والتنوع الثقافي، وأهم شيء الكرم والترحاب الذي لقيناه".

وتعتبر هذه الدورة أصعب وأطول دورة، حسب تصريح خوان ميغيل مورا، المدير العام لسباق پاندا الصحراء، الذي شدد على أنه "على الرغم من الصعوبات التي عرفها هذا السباق، خاصة الميكانيكية والتوقف الاضطراري لأغلب السيارات المشاركة في مناطق جد وعرة مثل الكتل الرملية، الوديان، الجبال، تبقى المنافسة القوية بين كل المتسابقين موجودة؛ لكن لا تغيب عنهم روح التضامن، وتبقى التعاون هو الهدف الأساسي لهذا السباق بعد الفوز به طبعاً".