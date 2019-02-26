24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)

  2. الأكاديمي عمر إحرشان يوضح بشأن "سرقة علمية" (5.00)

  3. الحموشي يكافئ شرطيا رفض رشوة مهرب مخدرات (5.00)

  4. تأجيل ملف صاحب فيديو المركز الصحي بمراكش (5.00)

  5. استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كأس زايد .. منحة الرجاء تتقلص إلى 140 مليونا

كأس زايد .. منحة الرجاء تتقلص إلى 140 مليونا

كأس زايد .. منحة الرجاء تتقلص إلى 140 مليونا
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 12:20

خسر فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مبلغا مهما من المنحة التي سيتوصل بها من الاتحاد العربي، بعد بلوغه دور ربع النهائي برسم مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، بسبب العقوبات التي فرضها عليه الجهاز ذاته.

وقام مسؤولو الاتحاد العربي بتقليص منحة الرجاء الرياضي التي ينبغي أن يتوصل بها بعد بلوغه دور ربع النهائي، بسبب العقوبات التي فرضت عليه بفعل إشعال جماهيره للشهب الاصطناعية، وكذا حصول لاعبيه على بطاقات صفراء، وهو ما ينص عليه قانون العقوبات بالجهاز المذكور، بالإضافة إلى البطاقات الحمراء.

وسيحصل الرجاء على مبلغ 140 مليون سنتيم فقط، بعد خصم المبالغ المالية المفروضة عليه للأسباب سالفة الذكر؛ وهو المبلغ الذي سيقوم الاتحاد العربي لكرة القدم بصرفه خلال الأيام المقبلة بعد خروج الفريق من المسابقة.

وضيع "النسور الخضر" منحة سبعة ملايير ونصف بعد إقصائهم أمام نجم الساحل التونسي، وهو المبلغ الذي رصده الاتحاد العربي للفريق المتوج باللقب، وهو الأعلى في تاريخ هذه المسابقة العربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رجاوي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 12:53
ايام الزيات وفتحي جمال كلها خسائر..الفريق يسير الى الهاوية مع مدرب هاوي ..يجلس يتفرج على المقابلة ..ولايكلف نفسه عناء قراءة الخصم..مدرب التبزنيس..قال الجمهور اتركوا الفريق ليوسف السفري..ولكن لمريقية كان خاصهم فاش يأكلوا..الجمهور يطلب منكم ان تبتعدوا عن فريقهم ..الزيات وفتحي جمال وكرترون المشبوه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.