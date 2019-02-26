كأس زايد .. منحة الرجاء تتقلص إلى 140 مليونا

أوعنا بلعيد

خسر فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مبلغا مهما من المنحة التي سيتوصل بها من الاتحاد العربي، بعد بلوغه دور ربع النهائي برسم مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، بسبب العقوبات التي فرضها عليه الجهاز ذاته.

وقام مسؤولو الاتحاد العربي بتقليص منحة الرجاء الرياضي التي ينبغي أن يتوصل بها بعد بلوغه دور ربع النهائي، بسبب العقوبات التي فرضت عليه بفعل إشعال جماهيره للشهب الاصطناعية، وكذا حصول لاعبيه على بطاقات صفراء، وهو ما ينص عليه قانون العقوبات بالجهاز المذكور، بالإضافة إلى البطاقات الحمراء.

وسيحصل الرجاء على مبلغ 140 مليون سنتيم فقط، بعد خصم المبالغ المالية المفروضة عليه للأسباب سالفة الذكر؛ وهو المبلغ الذي سيقوم الاتحاد العربي لكرة القدم بصرفه خلال الأيام المقبلة بعد خروج الفريق من المسابقة.

وضيع "النسور الخضر" منحة سبعة ملايير ونصف بعد إقصائهم أمام نجم الساحل التونسي، وهو المبلغ الذي رصده الاتحاد العربي للفريق المتوج باللقب، وهو الأعلى في تاريخ هذه المسابقة العربية.