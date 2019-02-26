24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:32
|07:57
|13:45
|16:53
|19:25
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسلمون ويهود يشربون "شاي الصداقة" بالبيضاء
- المغرب الفاسي يرفض 437 مليونا من نادي الوداد
- ماكرون في طليعة استطلاعات الانتخابات الأوروبية
- أويحيى يجرّ معارضي ترشح بوتفليقة إلى الصناديق
- نيمار: أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا
قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)
- نشطاء يستنكرون "حملة عنصرية" تستهدف "أطفالا نوابغ" بالمغرب - (131)
- يتيم يتوقع "خطرا عظيما" يتهدد صناديق الحماية الاجتماعية بالمغرب - (86)
- بوتفليقة: الجيش يحتاج شعبا واعيا .. عسكري: قوة الاقتراع حاسمة - (63)
- القس آدم: اجتماعات المسيحيين المغاربة تتزايد في الكنائس البيتية - (61)
- الملك محمد السادس يجدد رفض التدخلات الأجنبية في البلدان العربيّة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كأس زايد .. منحة الرجاء تتقلص إلى 140 مليونا
خسر فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مبلغا مهما من المنحة التي سيتوصل بها من الاتحاد العربي، بعد بلوغه دور ربع النهائي برسم مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، بسبب العقوبات التي فرضها عليه الجهاز ذاته.
وقام مسؤولو الاتحاد العربي بتقليص منحة الرجاء الرياضي التي ينبغي أن يتوصل بها بعد بلوغه دور ربع النهائي، بسبب العقوبات التي فرضت عليه بفعل إشعال جماهيره للشهب الاصطناعية، وكذا حصول لاعبيه على بطاقات صفراء، وهو ما ينص عليه قانون العقوبات بالجهاز المذكور، بالإضافة إلى البطاقات الحمراء.
وسيحصل الرجاء على مبلغ 140 مليون سنتيم فقط، بعد خصم المبالغ المالية المفروضة عليه للأسباب سالفة الذكر؛ وهو المبلغ الذي سيقوم الاتحاد العربي لكرة القدم بصرفه خلال الأيام المقبلة بعد خروج الفريق من المسابقة.
وضيع "النسور الخضر" منحة سبعة ملايير ونصف بعد إقصائهم أمام نجم الساحل التونسي، وهو المبلغ الذي رصده الاتحاد العربي للفريق المتوج باللقب، وهو الأعلى في تاريخ هذه المسابقة العربية.