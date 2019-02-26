مهارات بوفال تتفوق على عطاء ميسي وهازارد

أوعنا بلعيد

تربع الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو لكرة القدم، على صدارة ترتيب أفضل المراوغين في الدوريات الخمسة الكبرى بالقارة الأوروبية، متفوقا بذلك على نجوم كبار، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم إفس برشلونة.

وحسب مؤشر "Scouted Football"، المتخصص في الإحصائيات، فقد تمكن المهاجم المغربي سفيان بوفال من القيام بـ94 مراوغة ناجحة بقميص ناديه سيلتا فيغو خلال المسابقات التي شارك فيها إلى حدود الجولة الرابعة والعشرين من "الليغا".

وتفوق النجم المغربي على نجوم كبار في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إفس برشلونة الذي جاء في المركز الثالث بـ84 مراوغة مناصفة مع مهاجم الشياطين الحمر البلجيكية إيدين هازارد، مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وجاء في المركز الثاني الفرنسي ألان سانت ماكسيمان، لاعب نيس الفرنسي، بـ91 مراوغة، بينما احتل مواطنه وزميله في الفريق حاتم بن عرفة المركز الخامس بـ82 مراوغة؛ ويأتي من بعده الدولي الإنجليزي الشاب جادون شانسو، لاعب بوروسيا دورتموند، بـ71 مراوغة، مناصفة مع الإيفواري ولفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي.

سيفان بوفال عاد بنقطة رفقة ناديه سيلتا فيغو من ملعب "مينديزوروزا"، معقل ديبورتيفو ألافيس، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما، بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن مجريات الأسبوع 25 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.