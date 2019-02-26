الدفاع الجديدي يسعى إلى نفَس جديد مع الزاكي

أوعنا بلعيد

يراهن مسؤولو الدفاع الجديدي لكرة القدم على الإطار الوطني بادو الزاكي من أجل قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال القادم من الدورات، ما سيبوئ المجموعة الخضراء احتلال المراتب الأولى في نهاية الموسم.

وحسب مصادر جديدية فإن الطاقم التقني للفريق الدكالي يعمل على استثمار الفوز أمام اتحاد طنجة، بهدفين دون رد، برسم الجولة التاسعة عشرة، ضمن مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، من أجل الرفع من معنويات اللاعبين.

ويعمل الطاقم التقني للدفاع الجديدي على تأهيل اللاعبين ذهنيا، بالإضافة إلى تحسين الجاهزية البدنية والتقنية، من أجل الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية خلال القادم من الدورات، لاسيما بعد العرض القوي والمقنع الذي قدمه اللاعبون بالمركب الرياضي لمدينة طنجة.

واستبشر مشجعو الدفاع الجديدي خيرا عقب الأداء المقنع أمام اتحاد طنجة، إذ احتفت المجموعات والصفحات المهتمة بأخبار الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمستوى الذي بصم عليه الزاكي ولاعبوه أمام عبد الرحيم طاليب وبنحساين، ما مكنهم من الانتصار أمام "فارس البوغاز".

ويحتل الفريق الدكالي المركز التاسع برصيد أربع وعشرين نقطة، بعد مرور تسع عشرة جولة من الدوري المغربي الاحترافي، تمكن من تحقيق الانتصار في 6 مباريات منها، ومثلها من التعادلات؛ بينما ذاق مرارة الهزيمة في 7 مواجهات.