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كُتّاب وآراء
المولودية تكلف خبيرا بالتصدي للعقوبات الجامعية
ينتظر مسؤولو مولودية وجدة لكرة القدم ما سيسفر عنه قرار لجنة الاستئناف بخصوص العقوبات الصادرة في حقه من قبل اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكان الفريق الوجدي استأنف العقوبة الصادرة في حقه من قبل اللجنة المذكورة، والقاضية بحرمانه من جماهيره لخمس مباريات، مع تأديته غرامة مالية بقيمة 85 ألف درهم، وتحمل الخسائر التي تسبب فيها الجمهور الوجدي بالملعب الشرفي عقب نهاية "ديربي الشرق" أمام نهضة بركان.
وأسندت إدارة سندباد الشرق مهمة استئناف القرار إلى خبير مغربي في القانون الرياضي، تم تكليفه بمهمة الدفاع عن حقوق الفريق أمام لجنة الاستئناف بالجامعة، وتعول عليه من أجل تقليص العقوبة القاسية في حق الفريق.
وسيكون دور الخبير في القانون الرياضي هو إبراز الخروقات الصادرة عن اللجنة التأديبية، قصد تخفيض العقوبات أو فرض عقوبات مماثلة على نهضة بركان، إذ يستند الفريق الوجدي على مقاطع "فيديو" تظهر تورط جماهير الطرف المنافس في إضرام النار بمقاعد الملعب الشرفي، وتخريب منشآته واقتحام أرضيته.
ويطالب الوجديون بمعاملة عادلة وعقوبات مثل التي تعرض لها فريق بركان، الذي سيحرم من جمهوره لمباراتين فقط، مع غرامة مليون سنتيم. وفي حال فشل الفريق في إقناع اللجنة بدفوعاته فإنه سيضطر لخوض ما تبقى من مباريات الموسم الحالي بدون جمهور.
ويمني المكتب المسير لفريق وجدة النفس بأن تقوم الجماهير باقتناء تذاكر المباريات المقبلة تضامنا مع الفريق، علما أنه سيخصص مبلغ عشرة دراهم لكل تذكرة.
وعاد سندباد الشرق من بعيد وأصبح يحقق نتائج إيجابية، وأضاف إلى قائمة ضحاياه فريق أولمبيك أسفي، الذي انهزم بملعبه المسيرة الخضراء بثلاثة أهداف مقابل هدف، برسم الجولة 19، ليرفع بذلك رصيده إلى النقطة 27، محتلا المركز الرابع في الترتيب العام بشكل مؤقت.