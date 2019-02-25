المغرب الفاسي يرفض 437 مليونا من نادي الوداد

أوعنا بلعيد

تصر إدارة فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم على استلام حصتها المتعلقة بصفقة انتقال الدولي المغربي أشرف بنشرقي من فريق الوداد الرياضي إلى الهلال السعودي، كاملة، رافضة بذلك المبلغ الذي تقدمت به نظيرتها من "الواك".

ورفض مسؤولو "الماص" مجددا الحصول على مبلغ 437 مليون سنتيم من فريق الوداد، والمتعلق بحصة "النمور الصفر" من صفقة انتقال المهاجم أشرف بنشرقي إلى الدوري السعودي، بعدما استقدمه "الحمر" من "الفريق الأصفر".

وفشلت وساطة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تقريب وجهات النظر بين سعيد الناصيري، رئيس الوداد، ومروان بناني، رئيس "الماص"، من أجل إنهاء الخلاف بينهما حول القيمة المالية التي ستكون من نصيب ممثل الكرة الفاسية.

وكان رئيس الجامعة اجتمع بحر الأسبوع الماضي بمروان بناني، رئيس المغرب الفاسي الذي كان مرفوقا بإسماعيل اجامعي، الرئيس المنتدب، وجواد بنكيران، المدير الإداري، لمناقشة عدد من الأمور المرتبطة بـ"الفريق الأصفر".

وطلب بناني من فوزي لقجع التدخل لإنهاء الخلاف الحاصل مع رئيس الوداد الرياضي في ما يتعلق بقضية بنشرقي، ليربط رئيس الجامعة الاتصال مباشرة بالناصيري لتسوية القضية، فأخبر مسؤولي "الماص" بأنه على استعداد لتسديد مبلغ 437 مليون سنتيم، يمثل نصيب "الفريق الأصفر" من الصفقة، وهو ما رفضه مروان بناني.

وسبق لمسؤول داخل إدارة "الماص" أن أكد لهسبريس أنها تريد إنهاء الملف بشكل ودي مع فريق الوداد، وأن يتوصل الفريق الفاسي بحصته المعقولة من قيمة انتقال بنشرقي إلى الدوري السعودي.

وأضاف المسؤول "المصاوي": "يريد الماص الحصول على حصته كاملة من صفقة انتقال بنشرقي إلى الهلال السعودي، ونرفض مبلغ 437 مليونا لأن اللاعب انتقل بثلاثة مليارات و700 مليون سنتيم"، مشيرا إلى أن المغرب الرياضي الفاسي لا يريد سوى طي الملف بشكل ودي مع الوداد.

وأكد المصدر نفسه أن فريقه ينتظر ما سيسفر عنه حكم الاستئناف لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة في هذا الملف، مشيرا إلى أن المغرب الفاسي سيطوي ملف اللاعب بنشرقي إن حصل على حصة معقولة، وإن حصل عكس ذلك سيضطر إلى رفع دعوى قضائية ضد الوداد لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وسيتم تكليف محام إنجليزي بالملف في حال لم يصل "الماص" إلى مبتغاه مع إدارة الوداد، "كما سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي ستبت في الملف بشكل نهائي"، وفق المصدر سالف الذكر.

وارتباطا بـ"الماص" دائما، يسود تفاؤل كبير وسط مكونات الفريق في ما يتعلق بتحقيق الصعود إلى القسم الممتاز، بعدما استعاد النمور الصفر المركز الثاني في ترتيب الدوري الاحترافي في القسم الثاني من رجاء بني ملال، الذي تعرض للهزيمة بهدف نظيف أمام اتحاد الخميسات برسم الجولة 21؛ بينما فاز "الماص" للمرة الرابعة على التوالي أمام الراسينغ البيضاوي، بنفس النتيجة، رافعا رصيده إلى النقطة 35.

وتعرف مباريات "الماص"، لاسيما في الجولات الأخيرة، حضورا جماهيريا غفيرا، إذ تتقاطر ساكنة العاصمة العلمية على مدرجات المركب الرياضي بفاس من أجل تشجيع الفريق على تحقيق الانتصارات ودعمه في هذه اللحظات المهمة، وهو ما دفع مسؤولي الفريق إلى شكر كل من يساند ويدعم المجموعة.