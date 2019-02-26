24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية (5.00)

  2. معاش النخب السياسية بالمغرب .. معايير المهنة وخصوصيات المهمة (5.00)

  3. قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)

  4. نشطاء يستنكرون "حملة عنصرية" تستهدف "أطفالا نوابغ" بالمغرب‎ (5.00)

  5. "هواوي" تشرع في تسويق هاتف ذكي بـ1899 درهما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نيمار: أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا

نيمار: أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا

نيمار: أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 02:10

اعترف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه تلقى مساندة ودعما كبيرين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أصعب الفترات التي مر بها عندما كان لاعبا بين صفوف نادي برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نيمار، الذي يقضي حاليا في البرازيل فترة نقاهة، قوله: "أروي هذا لكل العالم الآن، في اللحظة التي احتجت فيها للمساعدة، أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا".

وردا على سؤال عن ما يشاع حول مطالبة ميسي إدارة برشلونة بإعادته لصفوف النادي الكتالوني، مرة أخرى، أجاب نيمار: "هذا أمر صعب .. لكي أكون محقا هذا صعب للغاية، ليونيل كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة".

وكشف النجم البرازيلي أن ميسي قال له عند وصوله إلى برشلونة أنه "متواجد لمساعدته"، كما طلب منه ألا يشعر بالخوف منه أو من أي أحد داخل النادي الإسباني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.