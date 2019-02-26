نيمار: أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا

هسبريس ـ مُتابعة

اعترف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه تلقى مساندة ودعما كبيرين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أصعب الفترات التي مر بها عندما كان لاعبا بين صفوف نادي برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نيمار، الذي يقضي حاليا في البرازيل فترة نقاهة، قوله: "أروي هذا لكل العالم الآن، في اللحظة التي احتجت فيها للمساعدة، أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا".

وردا على سؤال عن ما يشاع حول مطالبة ميسي إدارة برشلونة بإعادته لصفوف النادي الكتالوني، مرة أخرى، أجاب نيمار: "هذا أمر صعب .. لكي أكون محقا هذا صعب للغاية، ليونيل كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة".

وكشف النجم البرازيلي أن ميسي قال له عند وصوله إلى برشلونة أنه "متواجد لمساعدته"، كما طلب منه ألا يشعر بالخوف منه أو من أي أحد داخل النادي الإسباني.