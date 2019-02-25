24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. التدخين بنون النسوة .. السجائر الشقراء تكوي الشفاه في السر والعلن (5.00)

  2. انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية (5.00)

  3. تصويت سنغاليين بالصحراء يُغضب جبهة البوليساريو (5.00)

  4. معاش النخب السياسية بالمغرب .. معايير المهنة وخصوصيات المهمة (5.00)

  5. قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أزمات حادة تواجه غاريث بيل بنادي ريال مدريد

أزمات حادة تواجه غاريث بيل بنادي ريال مدريد

أزمات حادة تواجه غاريث بيل بنادي ريال مدريد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 25 فبراير 2019 - 19:51

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن اللاعب الويلزي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بات يواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع زملائه في الفريق، وأن الهوة تتسع بينه وبينهم بشكل أكبر مع مرور الوقت.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن السبب في هذا التوتر الكبير بين بيل وزملائه، في غرفة خلع الملابس بالنادي الملكي، تعود إلى بعض التعليقات التي الصادرة عن بعض نجوم الفريق ولم ترق لقائد منتخب بلاد الغال.

وأشار المصدر نفسه إلى أن بيل استاء كثيرا من التصريحات التي قالها زميليه مارسيلو وتيبو كورتوا، مؤخرا، حيث ذكرت أن مارسيلو قال إن زميله لا يتحدث سوى الإنجليزية وأنه يتفاهم معه بالإيماءات.

فيما نقلت عن الحارس البلجيكي تصريحا له، في وقت سابق، كشف من خلاله أن اللقب الشهير لبيل في ريال مدريد هو "لاعب الغولف"، نظرا لولعه الشديد برياضة الغولف وممارستها.

وأوضحت "أس" أن علاقة بيل بباقي زملائه في ريال مدريد يمكن وصفها بأنها علاقة عمل بحتة، مشيرة إلى أن النجم الويلزي لا يشارك زملائه مزاحهم خلال التدريبات المفتوحة للفريق؛ والتي يحضرها الصحفيون والمصورون.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، أدرك بشكل جيد طبيعة شخصية بيل المتحفظة، حيث وجه نصائحه للاعب في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه الجديد؛ في نهاية العام الماضي.

وقال سولاري آنذاك: "ما يتعين على بيل فعله هو أن يكون الأبرز في كل مرة يلعب فيها". ولكن يبدو أن بيل لم يأخذ بنصيحة مدربه، حتى الآن، فبغد أن كان المرشح الأول لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس الصيف الماضي، بدأ دوره في الانحسار ليفسح المجال للاعبين أخرين للتألق وقيادة هجوم ريال مدري؛د مثل الصاعد البرازيلي فينيسيوس جونيور والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.