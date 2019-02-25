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التعادل السلبي ينهي مباراة يوسفية برشيد والفتح
الاثنين 25 فبراير 2019 - 17:40
أنهى التعادل السلبي، نتيجة المباراة التي جمعت، اليوم الإثنين، بين فريقي يوسفية برشيد لكرة القدم، وضيفه الفتح الرياضي الرباطي، برسم نزال الجولة 19 من منافسات الدوري الاحترافي.
ومكن هذا التعادل الفريقين، من إضافة نقطة إلى رصيدهما، إذ بات في رصيد يوسفية برشيد 26 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد الفتح الرباطي، 23 نقطة في الصف 11.