رياضيات محترفات ضحايا للتحرش الجنسي بسيول

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الرياضة الكورية الجنوبية أن تحقيقات كشفت أن أكثر من ثلث الرياضيات المحترفات في كوريا الجنوبية تعرضن للتحرش الجنسي خلال مشوارهن.

وبعد سلسلة من الفضائح، أجريت دراسة بين ماي ودجنبر من العام الماضي بمبادرة من سلطات العاصمة سيول، وكشفت أن 37 بالمئة ممن جرى الاستماع لهن تعرضن للتحرش.

وشملت الدراسة رياضيات ومدربات وعاملات بالأندية، في رياضات كرة القدم وكرة السلة والبيسبول والكرة الطائرة والغولف، وذكرت نحو 11 بالمئة ممن شملتهن الدراسة أنهن تعرضن للتحرش الجنسي خلال العام الماضي.

وكشفت الدراسة، أيضا، أن نحو ثلث مرتكبي جريمة التحرش هم مدربون أو رياضيون أكبر سنا، وأن أقل من خمسة بالمئة فقط من الرياضيات أبلغن السلطات بتعرضهن للتحرش.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية أعلنت عقوبات أكثر صرامة للجرائم الجنسية، منها السجن مدى الحياة، وشهدت البلاد سلسلة من فضائح التحرش الجنسي في الرياضة، منها اتهام شيم سو هي، البطلة الأولمبية في التزلج السريع لمسافات قصيرة، مدربا سابقا لها باغتصابها مرات متعددة.