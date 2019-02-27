بنصديق يَتعافى من إصابته ويبدأ التحضير لهاري

هسبورت - محمد فنكار*

يَتعافى جمال بنصديق، البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، بشكل تدريجي من الإصابة التي تعرَّض لها خلال بطولة "غلوري 62"، والتي حاز على لقبها في الوزن الثقيل بعد الانتصار في ثلاثة نزالات شهر دجنبر الماضي.

وعَلمت "هسبورت" من مصدر مقرَّب من البطل المغربي، أن بنصديق استعاد عافيته ويواصل مرحلة الترويض بعدما أجرى عملية سابقة في اليد اليمنى، ويخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة إلى الحلبات، خاصة وأنه يرغب في مواصلة مساره لإحراز الألقاب والأحزمة العالمية وكذا لمواجهة مواطنه بدر هاري.

وكشف المصدر ذاته أن بنصديق سيعلن عن برنامجه للسنة الجديدة، حيث من المرتقب أن يشارك في بطولة "الغلوري 64" في حال تشافيه من إصابته، كما يتطلع إلى مواجهة هاري بعدما تحداه سابقا لمبارزته في نزال مقبل لم يتم تحديد موعده بعد، حتى إن هاري لم يوافق على إجراء هذا النزال.

وأكَّد أيضا أن "التداريب ستكون شاقة للحفاظ على مستوى التنافسية، لأن بنصديق بطل "الغلوري" في الوزن الثقيل، ويجب الاجتهاد للحفاظ على هذا المكسب، ومن المقرر أن ينازل خصمه الهولندي ريكو فيرهوفن بعد أشهر، إذ بات لزاما تحديد موعد ومكان المواجهة من أجل الانتقام".

ويرتقب أن يواجه بنصديق، البطل المغربي بدر هاري في منافسات "الغلوري"، حيث كشفت تقارير إعلامية هولندية أن هاري قبل تحدي مواطنه ومن المرتقب أن تجرى المواجهة العام المقبل في هولندا.

واسْتفَزَّ بنصديق مواطنه في تصريح لوسائل الإعلام حيث قال: "تحديت بدر في وقت سابق، والآن هو من تحداني.. أقبل تحديه وأنا جاهز لمواجهته.. أنا البطل الوحيد، فهو ضعيف جدا للمشاركة في هذه البطولة".

وانهزم البطل المغربي أمام المقاتل الهولندي ريكو فيرهوفن، بالضربة القاضية سنة 2017، فيما ينتظر أن تحدد منظمة "الغلوري" نزال "الانتقام" السنة المقبلة.

وفي رصيد بنصديق 34 انتصارا من أصل 43 مواجهة منها 27 ضربة قاضية، وخسر ثماني مرات منها أربعة بالضربة القاضية، في انتظار انتصار جديد يضيفه إلى خزينته بعد سلسلة من الهزائم المتتالية في المرحلة الماضية.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com