24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|07:56
|13:45
|16:54
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة تحسم اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي
- الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية
- أوروبا تطالب المغرب بتبادل المعطيات الشخصية وسط مخاوف حقوقية
- الشرطة تتابع "اختلاسات مالية" بولاية أمن تطوان
- دركي الاتصال يشرف على تعميم النت فائق السرعة
- مقربون من الزفزافي ينقلون "وصاياه الحراكيّة" إلى الشعب الجزائري - (110)
- القس آدم: اجتماعات المسيحيين المغاربة تتزايد في الكنائس البيتية - (90)
- لغات التدريس تُوسع خلافات الحكومة .. ودعوات للنأي عن المُزايدات - (74)
- النقابات تشتكي "صمت الداخلية" وترفض التراجع عن زيادة 600 درهم - (72)
- قصة زواج أستاذة بتلميذها - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الغموض يلُف وضعية الليبي سند الورفلي مع الرجاء
يَلُف الغموض وضعية اللاعب الدولي الليبي سند الورفلي، مدافع فريق الرجاء الرياضي، الذي غيَّبته الإصابة عن الدفاع على القميص "الأخضر"، منذ المباراة أمام النجم الرياضي الساحلي التونسي، في سوسة، لحساب إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال ولفترة طويلة قبل هذا الموعد.
وعَلِمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن ما يزيد من ضبابية وضعية الورفلي، عدم كشف الطاقم الطبي لنادي الرجاء الرياضي، عن طبيعة الإصابة التي ألمَّت باللاعب، والتي تزعم مصادر مسؤولة داخل النادي "الأخضر" أنها تستوجب علاج اللاعب الدولي الليبي، خارج أرض الوطن، حسب ما أكده، أيضا، الرئيس جواد الزيات، خلال مرور إذاعي، نهاية الأسبوع المنصرم.
وبالإضافة إلى إشكالية الإصابة، فإن ارتباط الورفلي مع الرجاء، ترافقه أيضا بعض التساؤلات، حول طبيعة العقد الموقع مع النادي، إن كان فعلا سنتان، كما تم الاتفاق عند مجيئه للمغرب، أو سيستفيد النادي "الأخضر" من إعارته، مع نهاية كل موسم، استفادة من خدمات اللاعب، من جهة، ومادية من جهة ثانية، نقلا عن المصادر ذاتها.
ومن المرجَّح أن يلجأ الرجاء إلى خضوع الورفلي إلى العلاج في قطر، حتى يتمكَّن من استعادة كامل لياقته البدنية، ويتعافى كليا من إصابته، التي أبعدته لفترة طويلة عن الميادين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده الطاقم الطبي، مع الطاقم التقني، بقيادة المدرب باتريس كارتيرون، الذي خلص إلى أن طبيعة إصابة الدولي الليبي تتطلب أسبوعا واحدا، قبل أن ترتفع مجددا إلى ثلاثة أسابيع، في انتظار ما ستخلص إليه قضية اللاعب، الأخيرة التي يرافقها لغط كبير.