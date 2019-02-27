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الرئيسية | رياضة | مكافأة مالية استثنائية تنتظر لاعبي مولودية وجدة

مكافأة مالية استثنائية تنتظر لاعبي مولودية وجدة

مكافأة مالية استثنائية تنتظر لاعبي مولودية وجدة
هسبورت من الدار البيضاء
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 09:07

قام هشام الصغير، رئيس مجلس عمالة وجدة السابق، بتحفيز لاعبي وطاقم فريق مولودية وجدة على تحقيق نتيجة الفوز في المباراة التي ستجمعهم بالوداد البيضاوي يوم غد الخميس، ضمن منافسات الدوري الاحترافي المغربي، وذلك بعدما هنأهم على الانتصار الأخير على حساب فريق أولمبيك آسفي خارج القواعد.

ووَعَد هشام الصغير مكونات الفريق "الوجدي" بتخصيص منحة استثنائية في حال تحقيق نتيجة الفوز على حساب الضيف المقبل الوداد البيضاوي، وذلك تحفيزا منه للمجموعة على بذل مجهود أكبر والعمل على خطف النقاط الثلاث من متصدر الدوري الاحترافي المغربي، خصوصا وأن ممثل الشرق قد ارتقى إلى المركز الرابع، ويسعى لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأولى ضمن سبورة الترتيب.

ومن المنتظر أن يسترجع فريق مولودية وجدة، مجموعة من العناصر المهمة، إذ ستعرف هذه المواجهة عودة كل من عبد الهادي حلحول واسماعيل العماري، مع استمرار غياب عبد المولى برابح، فيما ستخوض المجموعة غدا آخر حصة تدريبية قبل المباراة.

وارتباطا بالمباراة، سافرت بعثة الوداد البيضاوي مساء أمس، إلى مدينة وجدة عبر رحلة جوية عادية، استعدادا لمواجهة الفريق "الوجدي" برسم الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي، وذلك بعد إجراء آخر حصة تدريبية بالبيضاء، هذا في الوقت الذي سيضع فيه فوزي البنزرتي لمساته الأخيرة على تشكيلته في مران الغد، في أحد ملاعب مدينة وجدة.

ويغيب عن الفريق "الأحمر" كل من اللاعب بديع أووك والنيجيري غابرييل أوكتشيكو، بسبب إصابتهما في آخر مواجهة بالدوري، هذا في الوقت الذي تظل فيه مشاركة اللاعب رضى التكناوتي محط شك بسبب الإصابة التي تعرَّض لها أيضا أمام سريع واد زم، وغيابه عن الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء.

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