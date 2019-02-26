مساعد رونار يتفقَّد ملعب "بينغو" بمالاوي قبل مُواجهة "الأسود"

هسبورت من الدار البيضاء

انتقل باتريس بوميل، مساعد الناخب الوطني هيرفي رونار، إلى العاصمة المالاوية ليلونغوي، قصد القيام بزيارة تفقدية للملعب الرسمي الذي سيحتضن مواجهة المنتخب المغربي ونظيره المالاوي، في 23 من مارس المقبل، برسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وسَبق المدرب المساعد بوميل البعثة المغربية إلى مالاوي، من أجل الوقوف على الأجواء هناك، وتفقّد أرضية ملعب "بينغو" الذي سيحتضن المباراة الرسمية الشهر المقبل، حيث نشر تغريدة على صفحته الرسمية في "أنستغرام"، يشكر من خلالها الاتحاد المالاوي لكرة القدم، على استقباله له في العاصمة ليلونغوي، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها، مرفقا تغريدته بصورة للملعب.

ومن المتوقَّع أن يكون الفرنسي باتريس بوميل قد تفقد أيضا مقر إقامة المنتخب المغربي في العاصمة المالاوية رفقة وفد مغربي، بالإضافة إلى الوقوف على الملعب الخاص بالتداريب، قصد توفير كل الظروف الملائمة قبل التحاق العناصر الوطنية الشهر المقبل، لخوض مباراتها الأخيرة ضمن التصفيات الأخيرة.

وسيُعلن الناخب الوطني هيرفي رونار، بداية الشهر المقبل عن القائمة التي سيتم استدعاؤها للمشاركة في مباراتي المنتخب المالاوي والأرجنتيني، حيث ستخوض المجموعة معسكرا تدريبيا في بوزنيقة، قبل الانتقال إلى العاصمة ليلونغوي، ثم العودة إلى المغرب لمواجهة منتخب "التانغو" في مركب طنجة الكبير.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com