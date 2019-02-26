النجم المغربي زياش يحدِّد مُواصفات فريقه المستقبلي

هسبورت من الدار البيضاء

في الوقت الذي يبصم فيه اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي، على مستوى جيد، مع فريقه، خلال الموسم الكروي الجاري، يؤكد به ثبات مستواه منذ سنوات، أفاد نجم كرة القدم الإفريقية، بأنه لم يتأثر، لا هو ولا فريقه، بالشائعات التي رافقتهم خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية الماضية.

في حديثه إلى يومية "De Volkskrant" الهولندية، عقب مباراة "الأياكس" أمام "أدو دين هاغ"، الأحد الماضي، التي انتهت بفوز رفاق زياش، بنتيجة خماسية مقابل هدف واحد، لحساب الجولة 23 من الدوري الهولندي الممتاز، صرح الأخير، قائلا "يجب على الصحافة أن تكتب أشياء عندما تسير الأمور في اتجاه غير صحيح، حيث من شأن ذلك ترويج الجرائد والبرامج التلفزية، وهو ما أراه خطأ".

اللاعب الدولي المغربي، عاد للتطرق إلى موضوع انتقاله صوب فريق جديد، والذي أثار جدلا كبيرا خلال "المركاتو" الشتوي، إذ لم يخف رغبته في خوض تجربة جديدة، على غرار زميله فرانكي دي يونغ، الذي وقع عقدا مبدئيا، للانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال الصيف المقبل.

في هذا الصدد، قال زياش "الكل يحسد فرانكي على هذا الانتقال إلى فريق يعشقه كثيرا، وهو ما يستحقه بالنظر إلى المؤهلات التقنية التي نلمسها لدى اللاعب يوما"، مردفا "أثق في قدرته على النجاح في محطته الجديدة في إسبانيا".

وعن طموحه الشخصي، كشف نجم "الأسود" عن الشروط التي يراها في وجهته المقبلة، بعد نهاية تجربته مع "الأياكس"، حيث تابع قائلا "هذا يقف على نوعية الفريق والمجموعة التي ستكون حولك، فضلا عن عامل الثقة مع المدرب، التي يجب أن تكون متبادلة"، مردفا "هناك عدة أمور ترتبط بهذا الاختيار".

حكيم زياش، تنتظره، مساء الأربعاء، مباراة صعبة، أمام مضيفه فاينورد، لحساب نصف نهائي كأس هولندا، قبل التفكير في الرحلة صوب العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل مواجهة "الريال"، الأربعاء 5 مارس المقبل، في إطار مباراة إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن مواجهة الذهاب، انتهت لصالح حامل اللقب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، الأخير الذي سجله اللاعب المغربي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com