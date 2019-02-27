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الرئيسية | رياضة | الإدريسي يشكر المرحّبين باختياره "أسود الأطلس"

الإدريسي يشكر المرحّبين باختياره "أسود الأطلس"

الإدريسي يشكر المرحّبين باختياره "أسود الأطلس"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:12

تقدم الدولي المغربي أسامة الإدريسي، لاعب أزد ألكمار الهولندي لكرة القدم، بشكره للجماهير المغربية بعد تفاعلها الكبير مع قرار اختياره تمثيل "أسود الأطلس" دوليا، وبعد ترحيبها به وكيل المديح له والإشادة بإمكاناته ومؤهلاته.

واختار النجم الجديد لـ"أسود الأطلس" صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التواصل مع الشعب المغربي الذي رحب باختياره الدفاع عن ألوان المغرب بكل اقتناع واعتزاز، متقدما بشكره للجماهير على تفاعلها الكبير.

وتوجه أسامة الإدريسي بشكره كذلك إلى الناخب المغربي هيرفي رونار، مدرب "الأسود"، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤكدا أن مجهوداتهما هي التي جعلت أمر حمله قميص المغرب ممكنا.

وقال مهاجم أزد ألكمار، في "تدوينته": "سأرتدي قميص المنتخب الوطني بكامل الفخر والاعتزاز وسأمثل بلدي كأسد حقيقي".

وينتظر أن يتم إشراك اللاعب أمام منتخب مالاوي، برسم الجولة الأخيرة من الإقصائيات الإفريقية 2019، شهر مارس المقبل، قصد الحسم القانوني في اختياره اللعب للمغرب.

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